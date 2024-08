CCOO i UGT han valorat que si l’oferta pública d’adquisició (opa) del BBVA sobre el Banc Sabadell s’acaba consumant es perdran entre 7.685 i 10.567 llocs de treball. Així ho han plasmat en una carta els líders d’ambdós sindicats, Unai Sordo i Pepe Álvarez, enviada a la presidenta de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), on també apunten un possible tancament d’entre 589 i 883 oficines a tot l’estat espanyol, amb “un impacte especial” a Catalunya, País Valencià, Astúries i Galícia, “on el Banc Sabadell té una forta presència”. Per això, en la missiva, recalquen la seva “intranquil·litat” per les conseqüències laborals i avisen d’un increment “de la precarietat laboral en el sector bancari”.

En l’escrit també destaquen que si l’opa es culmina “es projecta una reducció del 8% de la disponibilitat de crèdit“, cosa que, segons els estudis elaborats pels sindicats, es tradueixi “en una disminució de més de 54.000 milions d’euros en préstecs”. Això afectaria “particularment” pimes, autònoms i famílies treballadores.

Perjudici per al client

D’altra banda, Sordo i Álvarez consideren que s’augmentaria “la concentració bancària amb greu limitació de la competència“, fins i tot, en un nivell “per sobre de la mitjana europea”. En aquest sentit, subratllen que, en cas de culminar l’operació, els “dos principals bancs, CaixaBank i la nova entitat resultant BBVA-Banc Sabadell, controlarien el 73,7% de les oficines bancàries”. Alhora, sostenen que “comportaria un empitjorament del servei” als clients i “un augment de l’exclusió financera principalment en persones grans i en habitants de l’anomenada Espanya buidada”.

Els líders de CCOO i UGT destaquen que l’opa tindria “implicacions socials i econòmiques”, especialment, “debilitaria el teixit social”. Per tot plegat, reclamen a la presidenta de la CNMC que es donin “els passos necessaris, inclòs la denegació de la fusió sol·licitada” i que s’informi més “detalladament i amb transparència per mitigar aquests efectes negatius”.