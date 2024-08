Pla de xoc contra els embussos a l’AP-7 i a la C-58

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu un pla de xoc a l’AP-7 per combatre els embussos diaris i els accidents que s’hi registren, molts amb vehicles que gran tonatge implicats. S’està redactant un projecte que preveu crear un tram de velocitat variable que afectarà el Vallès Occidental, amb la previsió que les obres comencin el 2025. Una altra de les mesures del pla afectarà la C-58, que té impacte sobre el trànsit a l’AP-7, on s’hi instal·larà un sistema de velocitat variable, amb la previsió de començar les obres abans d’acabar el 2024.

Per elaborar el pla de xoc, el SCT ha analitzat la mobilitat a l’autopista, que ha patit un augment significatiu del 7%. L’augment és del 6,7% en el cas dels vehicles pesants. Aquest increment se suma al que ja va experimentat l’AP-7 amb l’alliberament dels peatges. Pel que fa a la sinistralitat, durant els primers mesos del 2024 hi ha hagut dues víctimes mortals a Catalunya, per les vuit que hi va haver el 2023.

Càmeres d’IA

El pla de xoc inclou la creació d’un tram de velocitat variable de 100 quilòmetres a l’AP-7, entre Maçanet de la Selva i el Vendrell, afectant el tram del Vallès. Aquest sistema inclourà sistemes predictius amb càmeres d’intel·ligència artificial, de manera que podrà calcular quan hi haurà retencions. En aquest tram s’hi instal·laran radars per comprovar que els conductors compleixen amb la velocitat marcada en cada moment.

També es preveu instal·lar un sistema de control d’entrada a l’autopista que deixa accedir a la via en petites dosis i evitar així congestions. Es tracta d’un sistema de semàfors que permetran l’entrada de vehicles cada 10 segons, aproximadament. El primer es provarà a l’entrada de la C-35 a l’AP-7 a l’altura de la Roca del Vallès.

De la mateixa manera, es treballa amb uns radars mòbils, que es troben en fase de validació, i que es poden moure per diferents punts de la via depenent de la necessitat puntual que es registri. Trànsit preveu instal·lar-ne quatre aquest any i arribar als 26 el 2026.