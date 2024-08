Un dels grans encants de Sabadell és el seu entorn natural. Indrets que permeten a la ciutadania fer excursions, rutes o sortides per acostar-se a ecosistemes com el Ripoll. En ple estiu, el riu esdevé un punt concorregut a casa nostra. Molts veïns de la ciutat i altres punts de la comarca aprofiten aquests dies per passar-hi, ja sigui corrent, amb bicicleta o simplement fent-hi una passejada.

Fotos de David Chao: