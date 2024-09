El ple del Consell General del Poder Judical (CGPJ) ha elegit aquest dimarts la magistrada sabadellenca Isabel Perelló com a nova presidenta del Tribunal Suprem i de l’òrgan de govern dels jutges. La seva elecció arriba després de dos mesos de negociacions fallides i a dos dies de l’acte d’obertura de l’any judicial, que se celebra dijous.

Nascuda a Sabadell l’any 1958, Perelló és la primera dona que presideix el CGPJ i el Suprem. Membre de l’associació jutges per la Democràcia, és considerada una figura de marcat to progressista. En aquest sentit, es va posicionar contra l’anterior president del CGPJ, Carlos Lesmes, per dirigir-se als companys utilitzant només el gènere masculí i amb un llneguatge sexista.

Sabadell, Barcelona i Madrid celebren el desbloqueig

Des de l’Ajuntament de Sabadell, l’alcaldessa Marta Farrés ha destacat la “fita” assolida amb el nomenament, un “important avenç” des del punt de vista de la igualtat.

👩‍⚖️⚖️ Com a dona i com a sabadellenca celebro l’elecció d’Isabel Perelló com a Presidenta del Consell General del Poder Judicial i del Tribunal Suprem. El seu nomenament posa fi a un bloqueig insostenible i permet recuperar la normalitat institucional. I suposa a més, una fita… pic.twitter.com/n1Rm8GcfBL — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) September 3, 2024

Per la seva banda, la portaveu del Govern català, la consellera Sílvia Paneque, ha celebrat l’elecció de la magistrada de Sabadell. En roda de premsa després de la reunió del Consell Executiu, Paneque ha valorat “positivament” la tria, destacant que es tracti d’una dona.

De la mateixa manera, la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha destacat que la decisió permet el retorn a la “normalitat d’un òrgan constitucional”. “Valorem de manera molt positiva aquest acord que va fer possible la renovació del CGPJ i, en segon lloc, aquest nomenament, perquè per primera vegada a la història una dona presidirà el CGPJ i el Tribunal Suprem”. Sobre Perelló, ha destacat que és “una dona progressista, catalana, amb una trajectòria irreprotxable”.

Fora de les travesses

Perelló, que segons el seu currículum parla català, portugués i anglès, ha estat elegida per 16 vots i s’ha imposat a l’altra candidata –també considerada progressista- Ana María Ferrer García. No era la primera opció d’aquest sector, que en l’inici de la negociació va optar per altres noms com el de Ferrer o Pilar Teso. D’aquesta manera, la sabadellenca ha assolit el suport de més de les tres cinquenes parts dels vocals que necessitava per esdevenir presidenta.

La seva designació ha estat possible després que dilluns –i davant la manca d’acord- els vocals del CGPJ obrissin les candidatures a persones que no formen part del Consell sempre i quan complissin els requisits que imposa la llei.

Una llarga trajectòria

Perelló és magistrada de la Sala Tercera del Tribunal Suprem des del 2009 i ha ocupat destinacions al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Maó, a l’audiència Provincial de Barcelona i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Especialista en contenciós-administratiu, va servir a la Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia el 1991 i a l’Audiència Nacional el 1994, i va ser lletrada del Tribunal Constitucional entre 1993 i 2003.

Ha participat en diversos cursos sobre dret constitucional, dret administratiu comparat, telecomunicacions i jurisprudència constitucional, això com en trobades organitzades pel Consell General del Poder Judicial sobre esport, regulació i justícia.

És coautora de diverses obres i ha col·laborat al llibre “La Europa de los Derechos: el Convenio Europeo de los Derechos Humanos”, editat pel Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals.