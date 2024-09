Els Mossos d’Esquadra investiguen un apunyalament que es va produir dijous a tres quarts de deu del vespre al carrer de Cartago, al barri de Can Puiggener. Fonts policials confirmen que van rebre l’avís per la troballa d’una persona ferida amb arma blanca, que va ser traslladada ràpidament a un centre sanitari. La investigació està oberta i les mateixes veus policials apunten que estan treballant per esclarir els fets.

