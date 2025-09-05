FOTOS | Tot a punt per a la gran actuació dels Saballuts de Festa Major

La Diada de Festa Major és una de les preferides dels Saballuts. I és també un termòmetre per veure tant la massa social com el nivell de la temporada. De ben segur, que aquest diumenge a les 12h la plaça Sant Roc s'omple de gom a gom per veure els tres castells de 8 que tenen entre cella i cella els castellers. Són el 3d8, el 4d8 i el 7d8, una fita que aquesta temporada encara no han aconseguit.\r\n\r\nEl dimecres, els Saballuts van oferir un assaig general a la plaça de Sant Roc. El divendres hi tornaran a la mateixa hora per oferir els pilars d’inici. El dissabte, a les 18h també a la plaça, hi haurà les vigílies. \r\n\r\nEl dia gros serà el diumenge. Començarà amb la Cercavila, a les 11.30h des de la plaça de l’Àngel, per arribar a Sant Roc a les 12h. La jornada acabarà amb un dinar de Festa Major, a les 15h. El dilluns, a les 17h a la plaça de l’Àngel, els Saballuts oferiran un taller de canalla. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tAssaig dels Saballuts a la plaça de Sant Roc a la Festa Major de 2025\r\n\tJUANMA PELÁEZ\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEufòria després d’haver aconseguit un castell de 8 en la Diada d’aniversari de l’any passat\r\n\tJuanma Peláez\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEls Saballuts, durant la celebració\r\n\tCedida\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tEl primer 7d8 de la temporada, en segona ronda\r\n\tSaballuts\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tActuació dels Saballuts a Sant Cugat\r\n\tsaballuts\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n