Poder curar-se a casa, sense renunciar a l'atenció de l'hospital: "Una deformitat a l'esquena li impedia ser al llit d'urgències" Sergi Gonzàlez Reginaldo
Un error intercanvia els sortidors de dièsel i gasolina en una benzinera de Sabadell: "He acabat al mecànic" Jan Cañadell Puigmartí
Castellar-Terrassa, una connexió inexistent: "Trigo més d'una hora a fer deu quilòmetres" Marc Béjar Permanyer
"La classe mitjana s'està empobrint": l'oposició, en contra de la pujada d'impostos a Sabadell Albert Acín Serra
Genís Roca presentarà 'La revolució inevitable' a la Llar del Llibre
L'acte serà dimecres, 8 d'octubre, a les 19 h a la Llar del Llibre, i el conduirà l'editor del Diari de Sabadell, Marc Basté