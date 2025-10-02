ARA A PORTADA

Genís Roca presentarà 'La revolució inevitable' a la Llar del Llibre

L'acte serà dimecres, 8 d'octubre, a les 19 h a la Llar del Llibre, i el conduirà l'editor del Diari de Sabadell, Marc Basté

  • El sabadellenc Genís Roca, autor del llibre -
Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 12:48
Actualitzat el 02 d’octubre de 2025 a les 12:56

L'especialista en desenvolupament de negoci i cultura digital sabadellenc Genís Roca presentarà a Sabadell el seu nou llibre, La revolució inevitable (Ara Llibres, 2025), que és un assaig sobre el paper de la intel·ligència artificial. La presentació es farà dimecres, 8 d'octubre, a les 19 h, a llibreria La Llar del Llibre (c. de Sant Antoni, 20). L'acte el conduirà el periodista, editor del Diari de Sabadell i president del Grup Edicions de Premsa Local, Marc Basté.

La revolució inevitable és una guia per entendre com ha arribat la intel·ligència artificial (IA) fins als nostres dies i com la seva presència és cada vegada més significativa fins i tot sense adonar-nos-en.

 

  • Portada del llibre `La revolució inevitable` de Genís Roca

Roca també utilitza aquest assaig per posar sobre la taula les oportunitats i els riscos que ofereix la intel·ligència artificial i assenyala les claus per entendre, qüestionar i, sobretot, orientar el desenvolupament de la IA cap a una direcció èticament responsable, amb preguntes i exemples concrets tant en l'àmbit individual com de les empreses i institucions.

