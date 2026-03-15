"Només demanem poder aparcar i mantenir l’espai on juguen els nostres fills"

Els veïns dels carrers Carrer Nou i Narcís Casanoves, al barri de Can Gambús, denuncien problemes creixents d’aparcament i canvis urbanístics que, asseguren, "posen en risc la tranquil·litat d’un espai que històricament ha estat un entorn familiar". El Carrer Nou és l’últim carrer en direcció a Terrassa, construït després del barri de Cifuentes i a l’altra banda de la carretera, motiu pel qual tradicionalment els veïns el coneixien simplement com "el carrer nou". Actualment, viuen al voltant d'unes cinquanta persones a la zona.
El conflicte s’ha intensificat amb l’inici de les obres d’una promoció residencial de 132 habitatges impulsada per la promotora Sacresa, situada just davant de les residències dels veïns. Segons denuncien, "durant les obres s’ha ocupat part del carrer Narcís Casanoves i temen que l’arribada de nous residents agreugi encara més la situació de l’aparcament".
"Quan aquí hi hagi cent persones més vivint amb cotxes i tot això, serà horrible", remarca Antonio Cotes, veí del Carrer Nou. Els residents asseguren que el problema d’estacionament no és nou. Les dues vies, expliquen, són utilitzades sovint per conductors d’altres zones que hi deixen el cotxe.
"En aquesta zona ja no hi ha aparcament i ve gent d’altres llocs a aparcar als nostres carrers", explica Patricia Martínez, propietària d’una casa a la zona. “Amb els nous pisos davant encara serà més complicat".
Els veïns expliquen que van preguntar a la promotora quantes places d’aparcament tindria la nova promoció i la resposta els va preocupar.
"Ens van dir que hi ha 132 pisos i 132 places de pàrquing", relata Montse Fernández, veïna del barri. "Però ja hi ha unes 80 persones en llista d’espera que volen comprar una segona plaça", explica preocupada.
Segons els residents, això farà que part dels nous veïns acabi buscant lloc per estacionar als carrers del voltant: "Si cada família té dos cotxes, és evident que el pàrquing no serà suficient", afegeix Fernández.
Un altre dels punts de conflicte és la situació administrativa del carrer de Narcís Casanoves. Segons expliquen: "Després de fer una consulta al consistori, des de l'Ajuntament ens van dir que la via no consta a l’inventari de titularitat del consistori, tot i que s’utilitza com a carrer públic".
"Ens diuen que el carrer és públic, però l’Ajuntament mateix ens ha respost que no consta al seu inventari. Llavors, com pot ser que ara s’ocupi per les obres?", reclama Cotes.
A més de l’aparcament, els veïns denuncien que l’Ajuntament ja ha licitat la zona que hi ha darrere dels seus carrers, un espai que actualment utilitzen com a zona verda i de joc.
"És una zona que les famílies i els nens fem servir per jugar", recorda Martínez. Amb el temps, expliquen, els mateixos veïns hi han plantat vegetació per crear un petit espai verd.
"Aquí darrere plantem flors i d'altres perquè els nens tinguin una mica de zona verda. És l’únic espai que tenen per jugar a pilota", expliquen.
Els residents creuen que, amb els nous desenvolupaments previstos a la zona , el trànsit augmenti i desaparegui aquest espai de convivència. "Si obren la zona i hi ha més activitat, vindran més cotxes i camions. No podrem ni sortir de casa", alerta Cotes.
La promoció d’habitatges
La promoció Living Sabadell Gambús, impulsada per la promotora Sacresa, preveu la construcció de 132 habitatges amb diferents tipologies i zones comunitàries, com expliquen a la seva pàgina web. El complex inclourà piscines, espais infantils i equipaments per als residents, i té prevista l’entrega dels pisos el 2027.
Els veïns, però, asseguren que el seu problema no és amb els futurs residents, sinó amb la planificació urbanística de la zona. "No estem demanant res extraordinari" conclou Martínez. “Només que es pensi en els veïns que ja vivim aquí i que es busquin solucions per l’aparcament i per mantenir aquest espai del barri".