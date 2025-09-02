Mig miler de persones descobreixen els secrets amagats del 'Corte Inglés de Sant Llorenç'

La Festa Major de Sant Llorenç Savall va deixar un any més una gran dosi de cultura popular i música en directe, amb concerts a Casa Cultura i la plaça Major. Enguany, en el programa, hi apareixia un acte novedós. Un homenatge a una de les botigueres amb més solera i història.
La merceria Cal Mastegall, per a molts veïns una espècie de 'Corte Inglés' a petita escala a la localitat, va obrir les portes el passat cap de setmana. A l'interior, els assistents van poder descobrir algunes de les antiguitats, relíquies i secrets amagats a l'emblemàtica botiga del carrer Nou.
"Estem molt contents amb l'acollida que va tenir. Va ser un gran homenatge per a la Núria", destaca el David Borrell, nebot de qui ha aixecat les persianes durant dècades després d'agafar el relleu del seu pare. La família celebra que al voltant de mig miler de persones van passar per l'establiment, amb gairebé un segle de vida i molt més que peces de roba, botons i teles entre les seves quatre parets.
Les cues es van acumular davant de l'aparador del local, envoltat d'expectació per conèixer cada racó i detall de la història. Després de l'èxit assolit en les dues jornades i com a mostra d'agraïment per l'afecte rebut, els organitzadors han decidit repetir l'activitat.
Durant la matinal de dissabte i diumenge -d'onze a dues-, perquè tot aquell que es quedés amb les ganes de veure l'exposició pugui gaudir de la singular mostra. L'objectiu final de la família, expliquen, és museïtzar els materials -en forma de cartells i productes de l'època- que es conserven en l'icònic negoci del número 30.
Fotos cedides: