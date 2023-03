La màgia d’Aladí torna a triomfar a la Faràndula

La història d’Aladí i Les Mil i una Nits és ben coneguda pel públic. Sempre triomfa. A la Faràndula ho saben bé. És per això i, gràcies a l’èxit de la temporada passada, que la Joventut de la Faràndula ha decidit reestrenar l’obra amb 6 noves funcions. Començant el dissabte 11 de març i fins al diumenge 19.

Benvinguts a Àgrabah

Com ja van mostrar en l’anterior temporada, l’Aladí de La Faràndula s’allunya un xic de l’argument principal. Un toc propi, amb segell farandulero que aporta un punt més humorístic i ‘gamberro’ a la història. Així doncs, en aquest viatge al cor de la ciutat d’Àgrabah ens trobem amb un protagonista que supleix el carismàtic Abú amb una colla d’amics d’allò més divertits. Un altre element diferencial és ‘El gran llibre’, l’encarregat de mostrar a Jafar què necessita i on podrà trobar la llàntia meravellosa.

El que no canvia, i es manté fidel com sempre, és la presència i el protagonisme del Geni. Personatge que interpreta amb traça Llorenç Costa aconseguint impressionar i sorprendre a tot el públic amb els seus trucs i encanteris. Sobre l’escenari l’acompanyen Eric Alés, com a Aladí; Cristina Fabero, com a Jasmine i David Medina com a malvat Jafar entre altres. Tot en una adaptació escrita per Míriam Vila i amb música d’Oriol Padrós .

Varietat d’escenaris i vestuari

A més a més de les grans interpretacions, aquest Aladí té altres punts forts. El primer d’ells és el vestuari, que reuneix més de 150 vestits per als gairebé més de 70 actors que van pujant en diversos moments dalt l’escenari. El segon és l’escenografia, amb una gran varietat de decorats que ajuden a transportar al públic a l’Orient Mitjà, amb els seus concorreguts carrers i mercats. I com a tercer hi trobem les coreografies, a càrrec de Montse Argemí, de l’Escola de Dansa Bots, amb balls espectaculars plens de coordinació.

Si la primera funció d’Aladí a La Faràndula es va estrenar el maig passat amb un gran èxit de públic més de 5.200 persones enguany, s’espera que es puguin obtenir uns registres similars. Després d’aquestes funcions i la gran rebuda d’El Teatre dels Somnis, la temporada de la Joventut de la Faràndula acabarà, del 20 al 28 de maig, amb l’estrena d’Alexandra la Pirata, una nova producció amb text i música de Keco Pujol, direcció de Jèssica Martín i Keco Pujol i coreografies de Montse Argemí.