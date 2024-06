Atenció! Nova taxa de residus!

[Anna Lara, portaveu del Grup Municipal de la Crida per Sabadell]

Aquests dies, les ciutadanes de Sabadell estan rebent els rebuts per pagar dues taxes de residus. No, no és un error! Tal com vam advertir el 2023, la taxa no augmentava un 15% per al 2024, sinó que es duplicava.

Entre l’octubre i el novembre passats, l’Ajuntament va incrementar un 15% la taxa de residus. També va augmentar la base per a les famílies amb rendes més baixes, que fins ara no pagaven res, va reduir gairebé a la meitat les bonificacions per reciclatge –molt conscient– i va assegurar que aquest increment seria suficient per a tot el mandat –no va ser un 15%, sinó molt més!–.

Tanmateix, durant el mateix període, es va transferir gairebé la meitat del cost de residus al Consell Comarcal, corresponent a la part del tractament dels residus recollits. Com si l’Ajuntament ja no en fos responsable –quan en realitat ho coneixia tot!–, es va establir una segona taxa de residus que cobrarà el Consell Comarcal pel mateix servei, amb la previsió que continuarà augmentant.

Però, evidentment, com que ara és el Consell Comarcal qui ho gestiona, el govern municipal de Sabadell, format pel PSC i Junts, no ha dit res ni ha destinat cap recurs a informar la ciutadania. És clar, ni una foto sobre això abans de les eleccions!

En resum, la taxa s’ha duplicat des de l’any passat sense que gairebé ningú se n’hagi assabentat. No hi ha hagut informació sobre com optar a les bonificacions, ni cap campanya per augmentar el reciclatge a les llars, ni notícies sobre com el govern preveu millorar el reciclatge.

Així doncs, si no ens posem les piles reciclant, aquesta taxa continuarà pujant, com els residus que s’acumulen a les deixalleries. Però no podem carregar tota la responsabilitat sobre la ciutadania. Les productores d’envasos també tenen una part fonamental de responsabilitat, i la llei -elaborada per partits que no han sabut confrontar els interessos d’aquestes grans empreses- torna a responsabilitzar únicament la ciutadania.

El principi de “qui contamina paga” que tant es va dir al ple per part del PSC s’ha transformat en “qui pot pagar pot contaminar”, i així no anem cap a una ciutat justa.

Aquesta taxa no és una iniciativa del Consell Comarcal, sinó una decisió del govern del PSC per amagar que la taxa d’escombraries, en el millor dels casos, s’estava duplicant.

Per aquest motiu seguim demanant al PSC responsabilitat cap a les veïnes, informació transparent, menys enganys i més bonificacions!