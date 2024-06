Tot el que cal saber de David Català, el nou tècnic del CE Sabadell

David Català es convertirà, oficialment, en el nou tècnic del Centre d’Esports a les pròximes hores. Ha estat l’escollit pel director esportiu, Lucas Viale, per afrontar el repte del retorn a Primera Federació. De fet, serà la seva primera experiència en una banqueta a Espanya perquè fins ara la seva trajectòria com a entrenador ha estat a l’estranger: AEK Larnaka i Apollon Limassol (Xipre) i NK Istra 1961 (Croàcia).

Qui és David Català? Com ha estat la seva carrera com a jugador? Quins entrenadors ha tingut? Nascut a Barcelona fa 44 anys, el seu currículum com a futbolista s’inicia a les categories inferiors del RCE Espanyol. Va debutar en el filial la temporada 98/99 i en la 99/2000 va viure un fugaç debut al primer equip en un Numancia-Espanyol (2-0) a Los Pajaritos. En la 01/02 va gaudir de sis partits a Primera Divisió.

L’extècnic arlequinat, Ramón Moya, seria el seu entrenador al filial espanyolista entre el 2000 i 2003, a Segona Divisió B. Va jugar a la Nova Creu Alta en la 00/01 (1-0) juntament amb jugadors com Bruno Saltor, David Sánchez, Gerard Autet i exarlequinats com el sabadellenc Juvenal, Arnal o Jordi Tarrés. També coincidiria amb altres jugadors amb passat al Sabadell com Gaizka Saizar, Tariq o Héctor Simón.

Ramón Moya té un gran record de David Català. “Vam coincidir primer al col·legi Salesians i després al filial de l’Espanyol. Només puc tenir bones paraules d’ell com a jugador. Molt disciplinat, entrenava sempre al 200 % i també puc dir que era una persona de ’10’. Sempre em va donar suport. Com a entrenador no el conec, però li desitjo tota la sort del món perquè m’estimo moltíssim el Sabadell i vull que li vagi bé. Entenc que l’experiència a l’estranger haurà sigut força profitosa i confio que arribin els bons resultats”.

Entrenadors exarlequinats de prestigi

El seu primer equip en l’àmbit professional seria el Xerez. David Català va incorporar-se com un dels fitxatges de la temporada 03/04 a Segona Divisió A, la categoria en la qual sempre va militar. Els seus primers entrenadors van ser Orúe i Esteban Vigo. A partir d’aquí iniciaria un periple per diferents clubs de la divisió de plata com la UE Lleida, Albacete, Lorca, Salamanca o Celta de Vigo amb diferents curiositats relacionades amb les banquetes.

Al Camp d’Esports de Lleida va tenir d’entrenador a Miguel Rubio, el pare de l’exjugador arlequinat Óscar. Posteriorment, dos exfutbolistes històrics del Centre d’Esports el van dirigir a Albacete (César Ferrando) i Paco Herrera (Celta). Amb l’equip gallec va assolir l’ascens a Primera Divisió la temporada 2011/12. Per cert, no va jugar cap dels dos partits contra el Sabadell de Lluís Carreras. També ha tingut altres entrenadors com Eusebio Sacristán (Celta) o Juan Ignacio Martínez, JIM (Salamanca).

Aventura a Xipre… amb Hidalgo

Entre Primera, Segona A i Segona B, David Català va disputar un total de 372 partits. Volia continuar al Celta a Primera Divisió, però no va trobar la suficient confiança per part del club i allò va coincidir amb una oferta de l’AEK Larnaka a través del seu director esportiu, Jordi Cruyff. Va acceptar l’aventura del futbol xipriota. Llavors, l’AEK no tenia pes en el futbol internacional, però l’arribada d’un nou inversor va impulsar-lo a cotes importants.

Va jugar 7 temporades a ple rendiment i després de la retirada, el 2019, va rebre l’oferiment de continuar al club, de la mà de l’exarlequinat i director esportiu, Xavi Roca, com a entrenador del filial formant part de l’staff tècnic encapçalat per Imanol Idiákez i el protagonisme d’un altre exarlequinat amb un enorme pes en la història del Centre d’Esports: Antonio Hidalgo.

El de Canovelles va tenir una trobada recent amb David Català. “Ens va visitar fa un parell de mesos a Osca i vam estar parlant i recordant la nostra etapa a l’AEK. Com a futbolista puc dir que era molt responsable i exercia el paper de capità i líder del vestidor”.

Hidalgo va marxar precisament cap a Sabadell -per salvar una situació crítica en la temporada 18/19- quan Català va fer el salt a la banqueta del club xipriota. “No el puc analitzar com a entrenador, però té unes idees clares: li agrada el futbol associatiu, sortir des de darrere amb la pilota, com el que intentava fer l’Imanol a l’AEK. És una persona top, molt tranquil·la. Potser té menys caràcter que jo a la banqueta, però sap gestionar les situacions. Estic segur que arribarà amb una gran il·lusió al Sabadell perquè tenia moltes ganes d’entrenar a casa i fer-se un nom a les banquetes”. La família de Català viu a Sant Cugat.

David Català ve d’una destitució en el NK Istra 1961 de la Primera Divisió de Croàcia, però va fer una gran feina a l’AEK Larnaka i també a la banqueta de l’Apollon Limassol, amb el qual va disputar la prèvia de l’Europa League i la fase de grups de la Conference League. Ara, a la Nova Creu Alta, se li presenta un repte majúscul: reconstruir una plantilla per assolir l’ascens a Primera Federació. De moment, només se sap que arribarà amb el seu segon, i excompanys a l’AEK, Miki Massana. En el club xipriota, curiosament, va tenir a Omar Harrak d’entrenador de porters, també amb passat arlequinat.

“Busquem ser protagonistes”

En entrevistes a diferents mitjans, Català sempre ha reconegut que “en els meus últims anys de jugador ja em plantejava la idea de passar a les banquetes. Estava més pendent de tot el que deia l’entrenador. Vaig tenir la sort de deixar el futbol molt tard i així m’anava preparant per fer el salt. També va ser molt positiu el fet de formar part de l’staff d’Imanol Idiákez i compaginar-ho amb el filial”, explicava.

Idiákez i Andoni Iraola podrien ser els seus referents. “Iraola em va dirigir a l’AEK i ens va inculcar la idea de pressionar a dalt i després de pèrdua. Amb Imanol sortíem amb la pilota des de darrere i recordo que alternàvem línia de 3 i de 4, amb l’objectiu de buscar espais i tenir la pilota. Aquesta és la identitat que voldria reflectir en el meu equip. Busquem ser protagonistes”, resumeix. Ara, li tocarà aplicar-ho a la banqueta del Centre d’Esports.