Saps on és… la via de Sabadell coneguda com el carrer del Joc de la Pilota?

Hi ha diversos carrers a Sabadell que, popularment, són coneguts pels seus noms no oficials, que no consten a cap registre més enllà de la tradició oral popular. Un d’ells és el carrer del Joc de la Pilota o el carrer el Corraló. L’ubiqueu? Es tracta del nom com es conexia el carrer de Manaut. El cognom pertant al propietari de les terres que va obrir el carrer a mitjans del segle XIX. Popularment, aquesta via era coneguda com a carrer del Joc de la Pilota i com el Corraló (perquè és un carrer molt estret).

Al carrer de Manaut, a principis del segle XIX, hi havia instal·lat un joc de pilota a la placeta que feia el carrer. Aquest joc era força arrelat a Sabadell des del segle XVII, quan els equips s’enfrontaven llançant la pilota contra la paret. Com a curiositat, aquest carrer acaba en cul de sac a banda i banda.