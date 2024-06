Cipo i l’associació Ca n’Oriac Comerç han impulsat la tómbola solidària, una nova iniciativa elaborada amb productes, vals i serveis d’una quarantena d’establiments de l’associació. El pròxim dimecres, 19 de juny, a partir de les 18 h, tindrà lloc el sorteig, que mantindrà el format tradicional d’una tómbola a la plaça del Pi, centre neuràlgic de Ca n’Oriac. Els premis s’exposaran a la mateixa plaça una estona abans de començar el sorteig, i han estat aportats pels comerços adherits, que han rebut molt positivament la proposta de l’entitat.

“Cipo fa una gran feina i els comerciants ens hem bolcat, la iniciativa ha tingut una gran acollida”, exposa Miguel Tello, president de l’associació de comerciants de la zona. “Volem aportar el nostre gra de sorra i ajudar al fet el projecte sigui exitós i puguin recaptar els màxims fons possibles”, afegeix Tello.

A la tómbola se sortejaran des de tractaments d’estètica o perruqueria, pastissos, vins, articles de moda i complements, roba de la llar, petits electrodomèstics o un llibret d’hotels o experiències, entre d’altres. Els tiquets, que tenen un preu de 2 euros, es destinen íntegrament als projectes de Cipo i es poden adquirir als establiments adherits i a la seu de l’entitat —carrer de l’Himàlaia, 41-59–. També estaran a la venda el mateix dia de la tómbola a la parada que s’instal·li a la plaça. Es posaran a la venda inicialment 2.500 tiquets.

“Amb iniciatives com aquesta, tothom hi guanya. No només està pensada per a recaptar fons, sinó per donar visibilitat a valors que defensem com entitat social: aposta pel petit comerç de proximitat, el treball en xarxa i la vida comunitària”, destaca Jordi Garcia, gerent de l’entitat. Per la seva banda, Joan Madaula, president de l’entitat, també destaca la força comercial a la zona nord: “Tenim un dels eixos comercials més potents de la ciutat i des de l’entitat volem ser un agent actiu, implicar-nos per contribuir a la seva dinamització i a la vida de barri”.

Com funciona?

El sorteig de cada premi s’extraurà a l’atzar per una persona autoritzada per l’organització, el dia 19 de juny a partir de les 18 h a la plaça del Pi de Sabadell. El resultat dels sortejos es farà públic a la pàgina web de l’entitat www.cipo.cat a partir del 20 de juny de 2024.

Els guanyadors hauran de comunicar a l’entitat que ha resultat guanyador i aportar la corresponent butlleta guanyadora original abans del diumenge 28 de juliol de 2024 a les 15h.