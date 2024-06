Entre excursions a la Salut, el tradicional Hora dels Adeus, el moment de donar els regals als tutors i altres activitats originals per tancar el curs, s’ha desenvolupat l’últim dia d’escola a Sabadell. A la sortida, familiars ja esperaven els infants, que entre abraçades, somriures i alguna llagrimeta s’acomiadaven dels companys.

“Ens veiem el setembre!”

Com ja es va donar a l’inici d’aquest curs, Sabadell no seguirà el mateix calendari que la resta d’escoles catalanes. Al municipi, el curs escolar començarà el dimarts 10 de setembre, ja que el dilluns dia 9 –la data d’inici per a la resta d’escoles catalanes– Sabadell celebra el darrer dia de Festa Major. Curiosament, els alumnes sabadellencs aniran a escola i l’endemà tornaran a tenir festa, ja que el dia 11 de setembre és festiu amb motiu de la Diada de Catalunya.

La galeria de fotos

[FOTOS ESCOLA ANDREU CASTELLS: VÍCTOR CASTILLO]

[FOTOS ESCOLA SANT NICOLAU: JUANMA PELÁEZ]

[FOTOS ESCOLA ROUREDA: DAVID CHAO]