Peyu: “El primer per fer un contingut ben parit és passar-t’ho teta”

En Peyu farà que la Festa Major de Sabadell s’avanci un parell de mesos. L’espectacle que presenta amb entrades exhaurides aquest diumenge al Fresc Festival s’hi assemblarà força, tot i que a una de les d’abans. A La niña bonita hi haurà el seu característic humor destraler i quotidià barrejat amb teatre, la participació del públic, un bombo amb 90 boles a l’interior i un premi que s’emportarà algú d’entre el públic, un pernil.

“Se’ns va ocórrer fer un espectacle de petit format que fos un acte propi de la Festa Major. Havíem pensat en bestieses com una cantada d’havaneres o una xocolatada i, al final, vam decidir fer una quina popular”, explica l’humorista. És en el petit format com el del Fresc on en Peyu troba “l’humor en essència pura, més verdader i on sempre passen coses perquè permet incorporar l’entorn”.

De petit, en Peyu feia els deures en una de les taules del restaurant dels seus pares, a les Masies de Voltregà, al costat d’homes del poble. No només el seu humor, sinó la seva manera de ser, beu de moments com aquests en què s’empeltava d’aquella manera de parlar i de riure. Després, durant molts anys va estar a programes d’humor matinals i havia de treballar amb l’actualitat, que amb el pas del temps esdevé cíclica. Tenir llibertat per a fer els seus espectacles li ha permès riure del que més li agrada, la quotidianitat. “Em fa gràcia exagerar les coses de la quotidianitat i els seus personatges, i la intimitat que potser fa vergonya, però que, després, expressada en públic t’adones que és compartida”. L’humor –diu– es basa en una bona capacitat d’observació i en treure-hi punta.

La clau de l’èxit de tot el que fa en Peyu és que ho fa perquè li agrada i coneixent molt bé la seva claca. “He mamat molt el país i entenc el públic, el background cultural de Catalunya”, diu. Li fan gràcia els seus acudits, assistiria als seus espectacles. “La gent connecta perquè és original, detecta la veritat i veu que t’ho passes teta. Això és el primer de tot per fer un contingut ben parit”.