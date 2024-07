Mor un home en un dels camins d’accés al cim de la Mola

Un home va morir dijous al matí en un dels camins de pujada a la Mola, en un cas que s’està investigant per esclarir les causes del tràgic succés. Els Bombers van rebre l’avís poc abans de les 10 del matí després que un testimoni trobés la víctima estesa a terra, en un lloc inaccessible per a vehicles.

En arribar al lloc, a la zona del Camí dels Monjos, els bombers van trobar un gos i una persona de mitjana edat que no responia a estímuls. Després de diverses maniobres de reanimació, Mossos d’Esquadra va certificar la mort de l’excursionista passats pocs minuts.

La policia catalana va activar la comitiva judicial. L’home no presentava signes de violència i tot apunta a un problema de salut que hauria posat fi a la seva vida.

Desafortunadament, el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ha vist com alguns excursionistes perdien la vida a la muntanya. L’últim cas havia estat aquest mateix mes de març. Per això, Bombers i altres cossos d’emergències recorden que cal extremar les precaucions i fer revisions mèdiques per afrontar qualsevol activitat física.