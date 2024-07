No som un barri de Barcelona

L’any 2023, 12.744 persones van venir a viure a Sabadell i la ciutat va tornar a marcar un nou rècord de població: 222.190 veïns. Els creixements més rellevants es van donar a Can Gambús, a la Serra d’en Camaró i a l’Eixample, barris amb un fort dinamisme al sector de la construcció i on ha crescut l’oferta d’habitatge. Una gran part dels nous veïns són de Barcelona i de la seva àrea metropolitana, que venen atrets pels atractius de la ciutat, però és innegable que acudeixen a Sabadell i a la segona corona davant dels preus desorbitats del mercat a Barcelona ciutat i el seu entorn immediat.

La iniciativa privada continua en creixement. Passa per un bon moment i això contribueix a fer moviment d’oferta i de demanda a Sabadell. Tot i això, detectem que de la mateixa manera que passa amb els desplaçaments de població entre Barcelona i la seva àrea metropolitana a Sabadell i el Vallès, també hi ha un efecte contagi a l’accés de l’habitatge. La tensió al mercat immobiliari a la capital catalana, sigui de compra o de lloguer, s’està escampant com una taca d’oli i fa que els preus augmentin arreu.

En la línia de les ciutats de l’Associació de Municipis de l’Arc Metropolità, exigim unitat d’acció i decisió quan calgui planificar els creixements urbans, preveure habitatge social i donar una sortida al problema dels preus del lloguer. Ni Barcelona és una illa, ni Sabadell ho és. Ja n’hi ha prou que la capital faci i desfaci sola. Tots els altres som més i també hi tenim molt a dir.