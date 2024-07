Les notícies destacades del dia a Sabadell

Què ha passat a les últimes hores a Sabadell? Repassa les notícies destacades del dia a la ciutat.

Després de 10 dies de feina, el Sabadell s’ha estrenat a la pretemporada amb una derrota (0-2) davant el Nàstic, de Primera Federació, a la Nova Creu Alta. Més de dos mil espectadors han donat un bon ambient a la zona de tribuna, demostrant la seva fidelitat a la campanya de l’Ara més que mai.

Un nou incendi a Sabadell el que es va produir la matinada d’aquest dissabte al carrer de Paco Mutlló amb Pare Clerch, a la Creu Alta. Segons fonts veïnals, cap a les dues de la matinada haurien començat a cremar cinc contenidors a la zona lateral d’un conegut supermercat.

Sabadell incrementarà les hores del servei d’acompanyament emocional municipal que ofereix a través d’un psicòleg adreçat als joves d’entre 12 i 29 anys a l’Oficina Jove del Vapor Codina. Concretament, es preveu que a final d’any el servei passi d’oferir 7 a 12 hores a la setmana (+71%) per atendre “l’alta demanda, que ha anat augmentant els últims anys”, segons fonts municipals.

La construcció viu un bon moment a Sabadell i al conjunt de Catalunya, tant pel que fa a l’obra nova com a la rehabilitació, segons les dades de visats durant el primer semestre facilitades pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que fan referència als projectes presentats i que ja s’estan duent a terme o s’iniciaran pròximament. La superfície visada dels projectes visats a Sabadell per rehabilitar o reformar habitatges s’ha més que doblat en el primer semestre d’aquest any respecte al mateix període del 2023 (+112,10%), i el nombre d’habitatges d’obra nova també creix (+8,86%) durant el mateix temps.

Emma Garcia va anunciar que deixava la competició professional fa menys de dues setmanes. La nedadora artística es retira després d’aconseguir l’anhelat or al duet mixt de l’Europeu de Belgrad el passat mes de juny i, ara, emprendrà una nova etapa de la seva vida enfocada al món empresarial. En aquesta entrevista, la sabadellenca repassa la seva trajectòria amb una desena de medalles en grans competicions, els motius de la retirada i quins reptes afronta en la nova experiència fora de les piscines.