Els alumnes de l’ESDi mostren el seu talent a la Roca Village

L’Escola Superior de Disseny ESDI va presentar les col·leccions finals de la seva última generació de dissenyadors de moda amb una desfilada titulada End; begin al pàrquing subterrani de La Roca Village, que es va convertir en una passarel·la. Lux In Tenebris del dissenyador Alejandro Abadía es va alçar amb el premi a la millor col·lecció de moda de la promoció.

El concepte de la desfilada, segons l’ESDi, reflectia “la cúspide d’un recorregut poètic, excitant, ple de fragments íntims, de revelacions personals, d’inquietuds… Un camí de reptes, incertesa i esforç que ens condueix al desafiament que va iniciar amb la il·lusió de sembrar la llavor de la creativitat”. La idea és “acabar per començar una nova aventura que suposa el principi de créixer i compartir el que s’ha après”.

El dissenyador Alejandro Abadía es va proclamar guanyador del premi amb Lux in Tenebris, un projecte inspirat en la seva mare, que neix de la seva gran capacitat per saber gestionar la pèrdua del sentit més important: la vista. Les persones amb aquest impediment, degut a la falta d’adaptació de la nostra societat actual a les seves necessitats, pateixen un deteriorament a nivell psicològic i social que les aïlla i les tanca com a mode de protecció. Tot això es tradueix en una experimentació volumètrica plasmada en una col·lecció de vestits, amb formes de gran mida, per representar la cuirassa que les persones amb manca de visió necessiten com a defensa en el seu dia a dia. Està realitzada en blanc i negre, ja que com més contrast de colors hi hagi, més facilitat de percepció tindrà l’individu amb baixa visió.

L’esdeveniment va ser presentat per l’experta en cultura de moda i professora de l’ESDI Charo Mora. Un cop finalitzada la desfilada, es va lliurar el premi a la millor col·lecció de moda de la promoció, que va ser atorgat per un jurat professional i acadèmic presidit per Elena Foguet, Directora de Negoci de Value Retail Spain, empresa que gestiona i opera La Roca Village i Las Rozas Village. A més d’Elena Foguet, el jurat també estava format per Edu García Llamas, director i fundador de VEIN Magazine i Fucking Young; Dominika Niczyporuk, directora creativa de la marca Ika Editions; Jaume Vidiella, estilista i director d’EATM-ESDI; i Mariona Mas, estilista i directora de vestuari del programa Eufòria.

Més imatges de la desfilada