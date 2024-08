Quins municipis lideren la natalitat al Vallès?

El Vallès Occidental no és una excepció a la tendència generalitzada a Catalunya. L’any passat van néixer a la comarca 6.601 nadons, segons l’avanç de dades de l’Estadística de naixements que va publicar l’Institut d’Estadística de Catalunya aquest mes de juliol. Aquesta xifra representa una disminució del 5,1% en el nombre de naixements respecte a les dades definitives del 2022, el que suposa 357 naixements menys.

La caiguda en la natalitat es manté des del 2008, quan es va arribar al pic de criatures nascudes en el que portem de segle, amb 11.712, gairebé el doble que en aquest últim any. Ampliant la mirada a les darreres cinc dècades, el rècord és l’any 1977, amb més de 12.000 infants.

https://www.idescat.cat/pub/?id=naix&n=364&geo=com:40

La taxa bruta de natalitat de l’any 2023 al Vallès és de 6,96 nadons per cada 1.000 habitants, quatre dècimes inferior a la de l’any passat (7,37 per mil) i la més baixa en la sèrie històrica comarcal, que s’inicia l’any 1981 (13,70).

En el cas de la nostra comarca, l’índex conjuntural de fecunditat (ICF) és d’1,25 fills per dona l’any 2023, un dels valors més baixos de les dos últimes dècades. Una de les claus que ho explica és l’edat de les mares en néixer els fills, que ha continuat endarrerint-se i se situa en 32,4 anys.

Per municipis

Si entrem a analitzar en l’àmbit municipal com es van comportar les famílies l’any passat, hi ha una conclusió clara: en gairebé totes les localitats vallesanes van caure els naixements. Només Barberà del Vallès i Palau-solità i Plegamans, amb catorze naixements més que el 2022 respectivament, han incrementat el nombre de bebès nascuts.

La resta han vist com es reduïen significativament els naixements. Aquesta realitat és especialment visible a Terrassa, on el 2023 van tenir lloc 95 naixements menys que un any enrere. En canvi, a Sabadell, la diferència va ser menor, de 39.

Però més enllà de les dues capitals, altres exemples de la caiguda de la natalitat en els últims 365 dies són Sant Quirze (de 122 a 92), Polinyà (de 64 a 51), Montcada i Reixac (de 320 a 273), Ripollet (de 295 a 253), Cerdanyola (de 340 a 299), Badia (de 79 a 70), Santa Perpètua (de 163 a 153) o Castellar (de 158 a 150). Percentualment, Sant Quirze és la que patit la baixada més severa (24,6%), mentre que a Castellar la caiguda és només del 5,1%.

Un reflex del país

A Catalunya, l’any 2023 van néixer 54.182 nadons a Catalunya, segons les mateixes dades de l’Idescat. Aquesta xifra representa una disminució del 3,9% en relació amb les dades definitives del 2022.

Amb tot, el nombre de dones en edat fèrtil (de 15 a 49 anys) es manté força estable (1.789.371), amb un augment de l’1,8% en relació amb l’any anterior. En canvi, el nombre de nascuts vius i el de dones en edat fèrtil situen l’indicador conjuntural de fecunditat (ICF) en 1,10 fills per dona el 2023, que és un mínim històric, per sota del valor assolit l’any 1995 (1,14 fills per dona).