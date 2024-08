Les notícies més destacades del dia a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a la ciutat? Repassem les notícies més rellevants publicades al Diari.

El Vallès Occidental no és una excepció a la tendència generalitzada a Catalunya. L’any passat van néixer a la comarca 6.601 nadons, segons l’avanç de dades de l’Estadística de naixements que va publicar l’Institut d’Estadística de Catalunya aquest mes de juliol. Aquesta xifra representa una disminució del 5,1% en el nombre de naixements respecte a les dades definitives del 2022, el que suposa 357 naixements menys.

I després de l’onada de calor… arriba la pluja. Sabadell, igual que el Vallès Occidental i altres comarques catalanes, es troba sota un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per situació meteorològica de perill, que podria comportar ruixats importants de cara a aquest divendres si es compleixen els pronòstics.

El CAP Can Rull obrirà només els matins i el CAP Can Llong només ho farà a les tardes aquest agost. Els veïns d’aquests dos barris, per tant, s’hauran de repartir entre els dos ambulatoris en funció de l’horari. Pel que fa al consultori del Poblenou, tancarà tot el mes i els seus pacients s’atendran al CAP La Serra de Torre-romeu.

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat la passada nit l’incendi que ha cremat dijous en una nau industrial a Polinyà, deixant visible una columna de fum des de Sabadell i altres punts de la comarca com Castellar.

A partir d’aquest dilluns, aparcar a la zona blava de Sabadell serà excepcionalment gratuït. La mesura, que arriba cada mes d’agost, s’allargarà fins al diumenge, dia 18. A partir del següent dilluns, doncs, el sistema tarifari es tornarà a implementar com fins ara.