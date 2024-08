Heu anat ja de vacances o teniu pensat anar-hi?

Tot i que encara queda part de l’agost, molts dels ciutadans ja han tornat de vacances. Avui hem sortit al carrer per preguntar als sabadellencs quins llocs han visitat, si ho consideren recomanable i els desavantatges del destí que han escollit.

Lídia i Daniel: “Hem estat catorze dies a Croàcia durant el juliol”

La Lídia i el Daniel han marxat ja de vacances, comenten que no acostumen a viatjar a destins comuns. “Ja vam marxar de vacances aquest juliol durant catorze dies. Vam anar a Croàcia”. Un país que recentment està guanyant notorietat com a destí turístic, la parella recomana visitar-ho, però també comenta que hi ha alguns inconvenients. En primer lloc, recalquen “la calor pot arribar a ser difícil de suportar durant alguns dies”. També destaquen el tema econòmic, ja que Croàcia no utilitzava l’euro fins al 2023. La seva moneda era la kuna i com ells diuen: “El canvi entre els euros i la moneda croata era molt favorable pels turistes. Ara tot és igual de car que a la resta d’Europa, potser més, pel fet que en alguns llocs s’aprofiten sobretot a les zones més turístiques”.

Mari Carmen Fernández: “Marràqueix és un destí ideal”

La Mari Carmen ha visitat Marràqueix, per a ella destaca tot de la ciutat. “No havia viatjat mai a cap lloc similar. A més a més, em vaig allotjar a un Riad que és molt millor que un hotel convencional. Es tracta com un palauet de construcció antiga ideal per ser un més amb l’ambient”. Tot i això, també recalca que a vegades s’aprofiten dels turistes i els fan negociar per qualsevol cosa, un divertiment inicialment, però que segons ella t’acaba desgastant. “He pogut provar també la cuina tradicional del Marroc, no pas en un restaurant sinó a una casa on ens van convidar”. Conclou: “Si només pots estar fora pocs dies, Marràqueix és un destí ideal per a tu”.

Miquel Àngel i Montse: “Ens agrada perquè no és una zona massificada”

En Miquel Àngel i la Montse fan vacances a l’Escala des de fa uns cinc anys, van a un apartament al costat de la platja cada estiu. “Ens agrada perquè no és una zona massificada i està sempre molt tranquil, podem passejar i anar a les diverses caletes de la zona, cadascuna diferent de l’anterior”. Em diuen que el que per molts seria un desavantatge a l’apartament per a ells és una nova manera de desconnectar: “Allà a l’apartament no hi ha wifi i això el que ens dona és una tranquil·litat i desconnexió total”. Recomanen l’Escala com un destí perfecte pel repòs i la quietud on poden fer descompressió durant l’estiu.