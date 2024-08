Enguany, l’Ajuntament de Sabadell repartirà gratuïtament uns 20.000 mocadors verds amb l’escut de la ciutat per celebrar la Festa Major, prevista del 6 al 9 de setembre.

Aquest és un dels elements simbòlics de la festivitat més populars dels últims anys i any rere any es produeixen cues per aconseguir-ne algun.

A partir del 4 de setembre, el consistori entregarà els mocadors de Festa Major i les polseres identificatives per a infants, on es podrà anotar el nom i telèfon de referència per tal que, si algun menor es perd, sigui més fàcil localitzar-ne els familiars.

Els punts de recollida dels mocadors fins a esgotar existències seran:

Els dies 4 i 5 de setembre als centres cívics de Ca n’Oriac, Creu de Barberà, Torre-romeu i Can Rull de 9 a 14 h i de 15.30 a 21 h.

La Casa Duran i el Casal Pere Quart, els dies 4, 5 i 6 de setembre.

Les polseres identificatives, adreçades als infants, es podran anar a buscar als punts d’atenció situats a l’Ajuntament, a la Casa Duran (c. Pedregar, 7) i a l’Ateneu (pl. Sant Roc, 14). En el cas que es localitzi un infant perdut, el consistori demana que se l’acompanyi a l’Ajuntament o a l’Oficina temporal de la Policia durant la Festa Major a l’Eix Macià.