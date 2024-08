Sergio Cortés: “El diumenge comencem una carrera de llarg fons”

Tot a punt per a l’estrena a Segona Federació. El CE Sabadell s’enfrontarà al Torrent aquest diumenge (19h) en la jornada inicial de la lliga. El passat cap de setmana, els de David Català van guanyar la final autonòmica de la Copa Federació davant el Cornellà en l’últim compromís de pretemporada. Els arlequinats van aconseguir el triomf gràcies a un golàs de Sergio Cortés de falta sobre la botzina. Precisament l’autor del gol, ha parlat abans de l’estrena a la lliga. “Quan comença la lliga el xip canvia, però ja portem dues setmanes de competició. No ens podem deixar res en cap partit i estem molt preparats. Sabem què volem aconseguir. L’equip està molt conscienciat”, explica.

Cortés serà un dels capitans de l’equip i reconeix que el Centre d’Esports comença el diumenge “una carrera de llarg fons, de 34 jornades”. El primer escull serà el Torrent. Un rival rocós i un camp complicat que serviran per entendre què és la categoria. “Volem començar guanyant i sabem quin tipus de partit ens trobarem. Són un equip físic, en un camp de gespa artificial i busquen molts els duels i les segones jugades. Ens haurem de posar el mono de treball perquè aquesta categoria és així. Durant la setmana he incidit molt en això: serà un partit diferent del que ens hem trobat durant la pretemporada”.

El migcampista va començar els entrenaments amb un pla específic per unes molèsties que arrossegava de la temporada passada i va trigar algunes setmanes a entrenar amb la resta del grup. Ara, no obstant això, es troba llest per a l’estrena. “Ja porto quatre setmanes amb el grup i cada vegada estic millor. Treballo cada dia per estar a l’onze i posar les coses difícils al míster. Com més competència tinguem, millor”, diu.

Sergio Cortés també ha aprofitat per enviar un avís a tothom. Com a gran coneixedor de la categoria ha advertit de la seva dificultat: “el que fem diumenge no ens marcarà res. Òbviament, volem guanyar, però és una carrera de fons. Necessitem estabilitat, que res ens distorsioni del que volem aconseguir. Hi haurà moments difícils i, aleshores, serà quan no ens podem autodestruir”, avisa. El capità també s’ha desfet en elogis cap a l’afició. S’espera que prop d’un centenar d’arlequinats siguin a Torrent el diumenge. “La veritat és que amb l’afició m’he quedat força impactat. A casa des del primer dia hi ha hagut un ambient de futbol i a fora també han vingut en massa. Hem de remar tots junts i serà important que en moments difícils ens donin aquesta empenta”, conclou.