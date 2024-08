Onze anys sense guanyar a la primera jornada de lliga

El CE Sabadell no és gaire amic dels inicis de lliga. Sembla gairebé un costum arrencar la competició domèstica amb mal peu. Per trobar l’última victòria arlequinada en una primera jornada, cal remuntar-se al 18 d’agost del 2013, a la penúltima etapa a Segona Divisió. Aleshores, l’equip entrenat per Javi Salamero es va imposar amb claredat per 4-0 al Mallorca, que tot just debutava a la categoria després de descendir.

Els arlequinats van passar per sobre dels bermellons amb dos gols de Cristian García (improvisat mitjapunta aquell dia), Carlos Hernández i Aníbal Zurdo. Una estrena il·lusionant que no va tenir continuïtat. A la jornada quinze, Miquel Olmo (segon entrenador i pare de l’home de moda al Barça, Dani Olmo) va posar-se al capdavant de la banqueta arlequinada amb l’equip en descens. Aquella temporada va acabar amb el famós partit davant el Recreativo (0-0) que va deixar tots dos equips sense play-off d’ascens a Primera.

Cinc empats i cinc derrotes

Des d’aleshores, el balanç en jornades inaugurals és nefast: cinc empats i cinc derrotes. La mala ratxa va començar amb el multitudinari partit davant el Betis, la 14-15. Aquell dia, el conjunt verd-i-blanc es va imposar per 2 a 3 en un intent de remuntada que es va quedar a mitges de l’equip d’Olmo, que perdia 0-3 al minut 85. Ja a Segona B, les estrenes van anar més cap a la ‘x’. El Centre d’Esports va empatar contra l’Eldense (15-16), l’Elche (17-18) i el Peralada (18-19) i va perdre contra l’Ebro (16-17) i davant el Castellón (19-20), l’any de l’ascens amb Antonio Hidalgo.

Curiosament, únicament a la 15-16, a Elda, el debut va ser fora de casa a l’antiga Segona B, un fet que es va tornar habitual després de pujar el 2020. L’estrena a Segona va ser a Vallecas (era la jornada 2, però la primera va ser ajornada) amb una derrota sobre la botzina davant el Rayo d’Andoni Iraola. A Primera Federación, el primer partit de la història del Sabadell a la categoria va ser un empat a 0 a la ciutat esportiva del Sevilla. L’any següent es va repetir empat, però a la Nova Creu Alta davant l’Amorebieta (1-1) i l’últim precedent, la temporada passada, el Centre d’Esports no va ser capaç de trencar la dinàmica perdent a l’Stadium Gal del Real Unión, amb una errada clamorosa d’Ortolá a les acaballes (2-1). Un preàmbul de com seria la temporada.

Fora de casa, des del 2000

Si la malastrugança amb els inicis és alarmant, es torna gairebé insòlita quan parlem de victòries en una primera jornada a domicili. El Sabadell no guanya en l’estrena a la lliga fora de casa des de fa 23 anys. Per trobar l’últim triomf a domicili, cal anar al 3 de setembre de l’any 2000, quan el Centre d’Esports es va imposar per 1 a 4 al Castellón. Aquell dia, els gols de Jordi Vinuesa, Diego Torres, Egoitz Zautua i ‘Motoret’ Sala van remuntar el gol inicial castellonenc. Per posar en context, des d’aquest resultat, el Sabadell ha jugat a Segona B, Tercera, Segona, Primera Federació i, ara, Segona Federació. No gaire lluny de Castelló, a Torrent, buscarà l’equip de David Català trencar una ratxa històrica.