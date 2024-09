Lucas Viale fa un balanç “positiu” del mercat del Sabadell, encara no el tanca i demana “més exigència” a l’equip

El director esportiu del Centre d’Esports, Lucas Viale, ha passat balanç de l’intens mercat d’estiu en l’acte de presentació de les últimes incorporacions a la plantilla, Miguelete, José Ortega, Carlos Pérez i el francès Ryan Bakayoko.

D’entrada, ha subratllat que encara no està tancada la porta a noves incorporacions. “Tenim quatre fitxes lliures de sub ‘23 i s’està treballant. L’últim dia de mercat no vam poder tirar endavant dues operacions. Una perquè va preferir un altra opció i la segona encara continua viva. De fet, aquesta setmana hem mantingut conversacions, però a curt termini no es produirà una incorporació immediata. L’objectiu és sempre millorar la plantilla, no fitxar per omplir”.

Lucas Viale diu que les notes a la feina feta “s’hauran de posar el mes de maig”, però fa un balanç “positiu” del mercat. “Estic content perquè hem pogut portar el 85% dels jugadors que jo considerava necessaris per al projecte. Considero que un 70% han estat primeres opcions i també hem tingut paciència per masticar algunes operacions i per això al final han pogut venir futbolistes com Miguelete o Carlos Pérez que eren impossibles el mes de juny. Són jugadors d’un nivell molt alt que ens han d’aportar coses importants. També s’han fet correccions sobre la marxa. Considero que tenim totes les posicions duplicades i a partir d’ara, els jugadors s’han de guanyar la titularitat a la gespa”.

Sensació agredolça

Sobre l’inici de temporada, Viale ha estat contundent quan ha considerat que “les tres primeres jornades sembla que les hagi portat el diable”, en referència sobretot als durs desplaçaments a Torrent i Andratx. “Vam començar la lliga en el pitjor escenari possible de la categoria pel terreny de joc i les característiques del rival”, ha subratllat. “La nostra plantilla no està confeccionada per un context així, però penso que l’equip va saber adaptar-se i va competir molt bé. Va quedar clar que en aquesta categoria els partits no són gens bonics i va de competir. En això vam estar correctes”.

De totes maneres, també ha fet autocrítica. “A partir de la superioritat numèrica, penso que havíem d’exigir molt més a l’equip. Vam ser excessivament plans, m’hauria agradat veure un Sabadell més vertical i incisiu. Continuo pensant que un punt a Torrent és bo, però vaig marxar amb unes sensacions agredolces perquè en el tram final podíem haver sumat els tres punts”.

Evitar el botó de l’autodestrucció

Tampoc vol que l’obsessió per estar a dalt es converteixi en una pressió excessiva i llança un missatge clar a l’entorn: “Cal tenir una estabilitat, això és fonamental per poder complir els objectius. S’han fet 21 fitxatges i l’equip encara està en construcció. Acaben d’arribar quatre jugadors nous, cal un procés. No seria bo tenir a punt cada setmana el botó de l’autodestrucció per empatar o perdre un partit. Seria un error. El partit contra l’Espanyol B és important per agradar i donar una satisfacció a l’afició i agafar el costum de guanyar i guanyar… Res més. No és el partit del títol o l’ascens”.

Ha reconegut, això sí, que la Nova Creu Alta s’ha de convertir en un “fortí de debò. Els objectius, sigui l’ascens o la permanència, s’assoleixen bàsicament amb un bon rendiment a casa. Tenim un Estadi que s’adapta a les condicions tècniques de la plantilla i penso que el Sabadell hauria de ser una piconadora a casa, imposar un ritme alt i cedir molt pocs punts. També hem de tenir clar que cada partit requereix unes condicions determinades”.