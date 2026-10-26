Per què semblo cansada si he dormit bé? La blefaroplàstia busca rejovenir la mirada sense canviar l'expressió

“Tothom em pregunta si estic cansada, però jo em trobo perfectament”. És una frase freqüent a les consultes de cirurgia facial. Amb el pas dels anys, les parpelles poden acumular excés de pell i poden aparèixer bosses que fan que la mirada transmeti cansament, tristesa o fins i tot una expressió més seriosa de la que realment tenim.
No sempre són arrugues. En molts casos, el problema és fonamentalment anatòmic i per això determinats tractaments cosmètics o medicoestètics tenen un abast limitat.
La blefaroplàstia és la cirurgia destinada a corregir aquests canvis a les parpelles, buscant una mirada més oberta i descansada sense modificar els trets naturals de la persona.
La parpella superior: quan la pell comença a pesar
A la parpella superior és habitual que, amb els anys, la pell perdi elasticitat i vagi baixant. En algunes persones forma un petit plec; en altres, pot arribar a recolzar-se sobre les pestanyes i produir una sensació de pesadesa.
"La pacient moltes vegades no diu que vol semblar més jove. El que ens diu és que es veu cansada o que ja no es maquilla els ulls com abans", explica la Dra. Nélida Grande.
La cirurgia permet retirar de manera molt precisa la pell sobrant, respectant sempre la forma natural de l'ull. Un dels objectius fonamentals és evitar una mirada excessivament oberta o artificial.
Les borses no sempre tenen a veure amb dormir poc
A les parpelles inferiors el motiu de consulta sol ser diferent. Les conegudes borses poden aparèixer fins i tot en persones que descansen correctament i porten una vida saludable.
Això és degut al fet que part del greix situat al voltant de l'ull pot fer-se més visible amb el pas del temps. Depenent de cada cas, la cirurgia permet tractar aquestes bosses i, quan cal, millorar també l'excés de pell de la parpella inferior.
Però no totes les ulleres són iguals. Una pigmentació fosca, un enfonsament sota l'ull o una bossa greixosa requereixen tractaments diferents. Per això, abans de decidir una blefaroplàstia és important determinar què està provocant realment aquest aspecte cansat.
Cal operar sempre les quatre parpelles?
No. I aquest és un altre dels dubtes habituals.
Hi ha pacients que només necessiten tractar les parpelles superiors, d'altres els inferiors i alguns poden beneficiar-se d'una blefaroplàstia completa. La decisió depèn de l'anatomia i no pas d'una fórmula estàndard.
També pot passar que el problema principal no estigui a la parpella, sinó en la posició de la cella, la pèrdua de volum facial o la qualitat de la pell. En aquests casos, operar exclusivament les parpelles podria no oferir el resultat esperat.
L'objectiu: que ningú no sàpiga què t'has fet
Una de les preocupacions més freqüents és perdre la pròpia expressió.
Per a la Dra. Grande, precisament aquí hi ha una de les claus d'aquesta cirurgia: "Una bona blefaroplàstia no hauria de fer que algú sembli diferent. L'ideal és que els altres percebin que té millor aspecte o una mirada més descansada, però sense saber exactament per què".
A Clíniques NG de Sabadell, cada cirurgia es planifica després d'estudiar la posició de les parpelles, les bosses, les celles, la simetria i el conjunt de la cara.
Perquè rejovenir una mirada no consisteix a eliminar cada arruga, sinó a recuperar frescor sense deixar de reconèixer-nos al mirall.
Clínicas NG – Dra. Nélida Grande
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