ARA A PORTADA

Nissan Santienrique inaugura noves instal·lacions a Sabadell

Diners

Des del grup defensen que "el compromís amb el canvi es basa en oferir un espai on es prioritza l'experiència del client i en enfortir la seva presència al Vallès Occidental per convertir-se en el referent de la marca Nissan". 

Publicat el 26 d’octubre de 2026 a les 12:32

El grup Yomovo, que neix de la fusió dels grups sabadellencs Vallescar i Maas, continua el seu pla d'expansió i enfortiment de les seves marques. Recentment, el grup acaba de confirmar que el seu concessionari Nissan Santi Enrique inaugura les seves noves instal·lacions a Sabadell. 

D'aquesta manera, canvia d'espai –prèviament s'ubicaven a la carretera de Prats de Lluçanès, a la Creu Alta– i ara es troba al carrer de Margenat, número 80, de Sabadell, ocupant les antigues instal·lacions d'Honda VC Moto. Des del grup defensen que "el compromís amb el canvi es basa a oferir un espai on es prioritza l'experiència del client i en enfortir la seva presència al Vallès Occidental per convertir-se en el referent de la marca Nissan". 

Les noves instal·lacions, tenen "elements que ofereixen una experiència més còmoda i, alhora, funcional, però prioritzant un segell de Yomovo com l'atenció personalitzada i el compromís amb el client", afegeixen des del grup.  Sota el concepte "Nou espai Nissan a Sabadell. Més a prop. Més còmode. Més Nissan", Nissan Santi Enrique vol apropar encara més els seus serveis als clients de la zona, facilitant l'accés a la gamma Nissan i als serveis oficials de concessionari i taller.

 

Escull Diari de Sabadell com la teva font preferida de Google

Notícies recomenades