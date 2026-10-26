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Sabadell Veïns de Can Puiggener critiquen la sorra del nou parc infantil: "Quan plou, és un fangar" Marta Ordóñez
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Sabadell De detectar una necessitat a la consulta a constituir una empresa: “La pròtesi ha d’ajustar-se a elles, i no pas a l’inrevés” Sergi Gonzàlez Reginaldo
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Sabadell Tot el que has de saber sobre el sorteig de les meses electorals: condicions, com al·legar, dates... Jan Cañadell Puigmartí
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Sabadell El 112 atén un 76% més de trucades a Sabadell que fa deu anys: "La gent ha pres consciència" Jan Cañadell Puigmartí
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Esports El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta Marc Segarra Rodríguez
Nissan Santienrique inaugura noves instal·lacions a Sabadell
Diners
Des del grup defensen que "el compromís amb el canvi es basa en oferir un espai on es prioritza l'experiència del client i en enfortir la seva presència al Vallès Occidental per convertir-se en el referent de la marca Nissan".