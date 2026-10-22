Arthur Bonaldo, de Segona Federació al futbol professional amb el CE Sabadell: "Sento molta gratitud"

Girar full, deixar enrere la derrota de Burgos i mirar cap endavant. Aquesta és la ruta del Centre d'Esports, a les portes de tornar a jugar a la Nova Creu Alta, aquest diumenge. "Els ànims estan bé. És evident que sempre, quan perds, estàs disgustat, però la feina de la setmana ha estat bona com sempre, treballem fort, amb la mentalitat de continuar amb el que hem fet fins ara. Tenim ganes de tornar a jugar a casa, amb l'energia i ànims de la nostra gent. Més encara, venint d'una derrota volem l'afició al costat perquè ens donen molt", assegura Arthur Bonaldo, un dels capitans de l'equip.
El brasiler, després d'una lesió que l'havia tingut fora algunes setmanes, suma ara dues titularitats consecutives. "Estic al 100% i molt content de tornar a estar amb l'equip. Quan un està lesionat sempre vol estar disponible per entrenar i ajudar els companys. Des de fora costa molt i encara més tal com gaudim del dia a dia. La veritat és que em sento satisfet de tornar a jugar i cada dia em sento millor", admet.
Com a curiositat, Bonaldo va complir diumenge passat el seu partit 200 al futbol espanyol. Entre Segona B, Primera Federació, Segona Federació i, ara, la Lliga Hypermotion. Una extensa trajectòria que l'ha portat al seu millor moment professional amb el Centre d'Esports. "Sento molta gratitud a Deu. Tots coneixeu la meva història i les meves creences. Mira on estàvem fa dos anys i tot el que ha passat, només puc agrair, però la meva mirada sempre és cap endavant. Estic content per tot el que he fet fins ara i amb ganes i il·lusió de continuar", afirma el central, que com a arlequinat ha disputat una setantena d'enfrontaments.
Precisament el brasiler és un dels pocs futbolistes que suma dos ascensos amb el Sabadell, des de Segona Federació fins al futbol professional, en què tot just debuta aquesta temporada. "Al final, el futbol són onze contra onze i es juga amb una pilota, a la categoria que sigui. Està clar que, com més amunt, el nivell és més alt, però jo estic content d'estar aquí i em sento bé, amb ganes de continuar creixent i amb il·lusió", reconeix. El pròxim repte serà un Tenerife que també acaba de pujar a Segona, però amb gran potencial. "És un gran equip, però el nostre enfocament sempre és cap a nosaltres mateixos. Venim de perdre i amb la sensació que no vam ser nosaltres mateixos, i el repte ara és recuperar aquesta essència. A casa, amb la nostra gent, tindrem un punt més per intentar-ho", analitza.