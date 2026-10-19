El segon Barceloneta - Astralpool CN Sabadell de la setmana també cau del costat mariner

Gairebé com una continuació de l'enfrontament de Supercopa d'Espanya de dimecres passat, l'Atlètic Barceloneta i l'Astralpool CN Sabadell es van tornar a veure les cares diumenge, aquest cop en duel de la Divisió d'Honor. El resultat, no obstant això, va tornar a caure del costat mariner (12-9). Primera derrota de la temporada la lliga per als d'Albert Español. "Hem competit bé tots dos partits, però no hem pogut guanyar cap. L'objectiu és continuar amb la feina i estar cada vegada més a prop d'aconseguir-nos imposar", deia el tècnic als canals oficials de la competició.
Tot plegat en un partit molt condicionat per les baixes de Fran Valera, que per un problema a l'espatlla que ja el va deixar fora a la Supercopa, i també de Jan Pérez, que arrossega algunes molèsties. D'inici, el conjunt barceloní va agafar una renda còmoda que va mantenir la resta del duel. Bernat Sanahuja va obrir el marcador i va duplicar la distància a l'equador del primer període. Sergi Cabanas va retallar, però Roger Tahull, Sanahuja i Vince Vigvari van situar un 5-1 força decantat en el primer parcial de l'enfrontament.
Rafa Vergara va anotar a l'inici del segon període, i la resposta va tornar a ser contundent dels locals. Marc Valls i Francesco Di Fulvio van tornar a distanciar els seus, mentre els atacs sabadellencs s'encallaven. Abans del descans llarg, Kosta Averka va fer el 7-3. El waterpolista internacional amb Bielorússia es va posar a l'esquena el pes golejador de l'equip en una segona meitat de l'enfrontament que també va ser especialment tensa, fins i tot amb una expulsió al porter Unai Aguirre.
Tahull i Sanahuja van contrarestar els intents d'Averka, amb dos gols pocs minuts després de la represa. Vergara i Jack Larsen van reduir la diferència (9-7), però Di Fulvio i Lalo Echenique van tornar a obrir escletxa abans de l'últim quart. Va malbaratar algunes superioritats el conjunt sabadellenc, que va tornar a retallar amb un nou gol d'Averka. Di Fulvio va respondre i Miguel de Toro va fer el 12-9 que, a posteriori, seria definitiu. "Hem patit dues baixes significatives i això, lògicament, ens condiciona, sobretot en la rotació i amb dos partits tan exigents consecutivament", lamenatava Español.
Amb aquesta derrota, la primera de la temporada a la Divisió d'Honor, l'Astralpool se situa tercer amb sis victòries. Tres punts per sobre queden el mateix Barceloneta, intractable com ja acostuma a ser habitual, i el CN Barcelona que també ve d'acabar amb l'invicte del CN Terrassa, ara quart. Els de la Nova Escullera seran precisament els pròxims rivals del CN Sabadell, la pròxima setmana a Can Llong, en un partit clau en la lluita pel segon lloc de la lliga.
Plena de victòries per al femení
Pel que fa a la competició femenina, l'Astralpool continua amb la velocitat de creuer. Les d'Enric Arnella van tancar el cap de setmana de doble partit amb golejades contra el Real Canoe (21-4) i l'Echeyde (7-18). El conjunt sabadellenc lidera la classificació amb els mateixos punts que el CN Terrassa i un Assolim Mataró que serà rival el pròxim diumenge a la Joan Serra, abans, dissabte, rebran un altre dels conjunts de la zona alta, el CN Catalunya a casa.