El CE Sabadell queda glaçat a Burgos

Segona derrota de la temporada per al CE Sabadell a la Lliga Hypermotion. Els arlequinats, aquest cop sí, han estat clarament inferiors a un Burgos que només ha pogut trencar la igualada amb un penal transformat, a la segona i amb polèmica, per Curro Sánchez en una nit molt freda a El Plantío. Diego Fuoli ha estat el millor dels de Ferran Costa que, amb aquesta ensopegada, cauen de la zona de play-off i se situen desens a la taula amb setze punts.
Costa ha presentat un onze amb tres novetats respecte al que va aconseguir el triomf la setmana passada a Ceuta. A la baixa d'Edgar González, el tècnic ha fet un canvi natural amb l'entrada de José Luís Català. També han entrat Gonzalo 'Pipa', en banda esquerra, en lloc de Miki Codina, lesionat, i ha retornat a l'equip titular Pere Pons, per Alain Ribeiro, fent avançar la posició de Joel Priego, com a acompanyant d'Ángel Baena a l'atac.
El duel ha començat amb ritme, sobretot per part dels locals. Amb diverses arribades i joc directe, el Burgos ha fet mal la defensa arlequinada en els primers minuts. Ha avisat Karrikaburu en una acció d'estratègia en què ha rematat alt prop de l'àrea petita. Un cop passada l'embranzida inicial, el Sabadell ha començat a guanyar confiança amb la pilota i a tenir més control sobre el joc, però sense grans arribades. Únicament Baena, amb alguna jugada individual, ha estat capaç de trepitjar àrea, sense crear perill real. A l'altra banda, els burgalesos han continuat amb insistència i ha aparegut Fuoli.
En jugades consecutives, el porter arlequinat ha estat providencial per evitar el primer de la tarda, primer en una transició de Karrikaburu que ha finalitzat amb un xut al pal curt, i en el córner posterior en una rematada de cap de Grego que ha fregat Fuoli, ha tocat el pal i ha acabat traient Urri a la línia de gol. Poc després, també tot El Plantío ha reclamat una vermella sobre Quadri, que ha tombat Karrikaburu quan marxava sol, però el col·legiat no ha assenyalat res. La millor del Centre d'Esports ha estat en un cop de cap de Bonaldo a la sortida d'un servei de cantonada que ha tret un defensor i ha estat anul·lada l'acció per falta prèvia. Abans del descans, Karrikaburu ha tornat a fregar el gol en una jugada en què Català ha fet una acció defensiva salvadora per evitar la rematada de l'atacant. El millor al pas per vestidors, el marcador.
A la represa, la dinàmica s'ha mantingut. Ha avisat primer Karribakuru, amb una rematada desviada des de l'interior de l'àrea, i, poc després, ha arribat la més clara dels locals amb una pilota que ha caçat a l'interior de l'àrea Brais Martínez i, amb tot a favor, ha enviat el seu xut al pal. A l'hora de joc, la insistència ha acabat trobant el premi per als locals, però amb suspens. El col·legiat ha assenyalat el punt de penal en una errada clara de Català, que ha rebutjat un futbolista burgalès en lloc de la pilota. Curro Sánchez ha assumit la responsabilitat i Fuoli s'ha fet gegant per aturar el llançament, amb la mala fortuna que alguns jugadors s'han avançat al rebuig i, a instàncies del VAR, la pena màxima s'ha repetit, entre protestes dels arlequinats. Sánchez ha canviat de costat i ha marcar per als seus.
La resposta immediata ha estat en forma de canvis, amb una triple substitució. Yanis Rahmani, Eneko Aguilar i Gastón Valles han entrat per Català, Ripoll i Pere Pons, passant a un 4-4-2. Qui ha tornat a fregar el gol, no obstant això, ha estat el Burgos, després d'una indecisió defensiva que a punt ha estat d'aprofitar Llabrés, amb un potent xut que ha aturat Fuoli. Ha intentat reaccionar el Centre d'Esports, i ha avisat amb un cop de cap alt de Bonaldo i un xut tou de Baena. Ha esgotat canvis el tècnic amb les entrades de Ribeiro i Obolskii. Ho ha intentat sense èxit el Sabadell, amb un Burgos que no ha concedit pràcticament res. La pròxima jornada, tornada a casa per rebre el Tenerife.
Fitxa tècnica
Burgos CF: Cantero, Lizancos, Galdames (Gragera, m. 79), Karrikaburu (Forés, m. 75), Grego, Appin (Dadie, m. 46), Vencedor, David González (Curro Sánchez, m. 34), Luengo, Llabrés (Mollejo, m. 75) i Brais Martínez.
CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz, Català (Rahmani, m. 64), Bonaldo, Ripoll (Eneko Aguilar, m. 64), Quadri (Ribeiro, m. 79), Urri, Pere Pons (Gastón, m. 64), Pipa, Priego (Obolskii, m. 79) i Baena.
Àrbitre: Manuel Ángel Pérez (comitè madrileny). Grogues: Lizancos, Grego; Sanz.
Gols: 1-0, Curro, de penal, m. 63.
Incidències: Uns 7.200 espectadors a El Plantío amb una cinquantena d'arlequinats.