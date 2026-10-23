El partit més mediàtic de la història del Can Rull: l'equip d'Ibai Llanos visita Sabadell en un duel clau pel lideratge de la lliga

El municipal Paco Herrera es vestirà de gala aquest diumenge, a les 12:15 h, en el que, segurament, serà el partit més viral de la història del primer equip del Can Rull RT. El conjunt dirigit per José María 'Numosky' rep el viral Rōnin FC a la sisena jornada del grup 7 de Tercera Catalana. El club, propietat d'Ibai Llanos, té més de 450 mil seguidors a Instagram, més de mig milió a Tik Tok i més de 200 mil a YouTube. Els resums dels duels de lliga, comentats pel mateix streamer, tenen més de 150 mil visualitzacions de mitjana entre totes les xarxes, amb algun superant fins i tot el milió de reproduccions. Un fenomen de masses, amb seguiment arreu del planeta.
L'enfrontament, més enllà de la curiositat de rebre un equip tan mediàtic, també té un al·licient important classificatòriament. El Rōnin lidera la taula del grup amb quatre victòries en quatre partits. Just per darrere es troba el Can Rull RT, segon classificat, amb tres victòries i un empat. Els sabadellencs arriben al duel amb confiança després de golejar la Penya Blaugrana Sant Cugat (1-7). L'equip de Llanos, per la seva banda, va imposar-se per la mínima al Sant Pere Nord al camp del Júnior, on juguen aquesta temporada els seus partits com a locals.
El Can Rull ha fet crida a través de les xarxes perquè la gent del barri assisteixi al municipal, amb la intenció de poder donar la campanada i assaltar el lideratge del grup davant d'un club que, des de la seva creació, ha guanyat tots els partits oficials que ha disputat. Serà la segona vegada que el Rōnin jugui a Sabadell. Ho va fer en la seva estrena, l'estiu passat davant del Tibidabo. En Copa Catalunya, fa unes setmanes, també es va enfrontar al Planadeu, però a casa. Al Paco Herrera jugarà per primer cop un partit oficial de lliga davant d'un club sabadellenc.
Derbi a Segona Catalana
Una categoria per sobre, a Segona Catalana, arriba aquest diumenge (12 h) el primer derbi de la temporada. La UE Sabadellenca rep el Tibidabo TR al municipal de la Creu, en un duel de necessitats. Els de la zona sud han començat malament la lliga i només sumen tres punts en quatre jornades després de perdre al camp del CE Codolar (3-2). Els de Torre-romeu, per la seva banda, tenen cinc punts i van empatar davant del Barberà en la darrera jornada. Com a al·licient, Toni Sallés, ara tècnic de la 'Saba', tornarà a enfrontar-se al Tibidabo per primer cop des de la seva sortida fa dues temporades.