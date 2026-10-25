El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta

Segon empat consecutiu a la Nova Creu Alta. El CE Sabadell s'ha hagut de conformar amb l'empat davant del Tenerife (1-1) en un partit molt condicionat per un criteri arbitral incomprensible i molt poc permissiu del col·legiat Saúl Ais Reig. Óscar Sanz ha avançat els arlequinats a l'inici de la segona meitat en una acció d'estratègia, però Enric Gallego ha fet el gol de la igualada definitiva poc després.
Costa ha presentat un onze amb fins a tres novetats respecte a l'últim partit. Edgar González ha tornat després de complir la sanció en detriment de José Luís Català, mentre que Javi López-Pinto, un cop superats els problemes físics, ha ocupat el carril esquerrà per un Gonzalo 'Pipa' que s'ha quedat fora de la convocatòria per molèsties al soli, i Gastón Valles ha estat la referència ofensiva amb Ángel Baena com a acompanyant i Joel Priego al mig del camp en el lloc de Pere Pons.
Ha sortit millor el Tenerife i, en els primers compassos, ha avisat amb una acció d'estratègia que s'ha passejat per l'àrea, un xut de Nacho Gil que ha marxat alt i una pressió d'Enric Gallego en una sacada en llarg de Fuoli que ha estat a punt d'entrar a la porteria, provocant l''ui' a la graderia. A poc a poc, el Centre d'Esports s'ha fet amb el domini de la pilota i ha començat a acostar-se també amb perill. La més clara ha estat prop del primer quart d'hora de joc, amb una triple ocasió clamorosa. En un servei de cantonada, primer Bonaldo ha rematat al travesser, després Gastón ha prolongat amb el cap i l'ha tret un defensa sota pals, i, per últim, López-Pinto, que havia caçat el refús a la frontal, ha vist com Dani Martín li negava el gol.
A partir d'aquí, el partit ha entrat en una dinàmica certament estranya. El criteri arbitral de Saúl Ais Reig ha desconcertat, per moments, tots dos equips i les interrupcions s'han convertit en una constant. Igualment, en una bona transició, López-Pinto ha posat a prova el porter i, en el rebot, Gastón ha rematat al travesser, tot i que l'acció ha estat anul·lada per un fora de joc previ. Abans, a la mitja hora de partit, Ferran Costa ha mogut per primer cop la banqueta per a l'entrada de José Català per Bonaldo, amonestat i patint amb un actiu Gomis per la seva banda. Fins al descans, el duel s'ha convertit en un concert de xiulet, entre les protestes dels arlequinats que fins i tot han vist com expulsaven el doctor Agustín Fernández per protestar.
Al pas per vestidors, Eneko Aguilar ha entrat per un Edgar que també havia estat amonestat al primer temps i que es perdrà el partit de la pròxima setmana a Albacete. Ha redibuixat l'equip Costa amb una defensa de quatre. Molt d'hora, ha trobat el premi el Centre d'Esports. En una falta lateral, Óscar Sanz ha rematat des del punt de penal una gran centrada de Ripoll per a avançar els arlequinats. Malauradament, però, ha respost bé el conjunt visitant i, en una genialitat de Nacho Gil, Enric Gallego ha igualat a boca de canó pocs minuts després.
Amb el gol ha millorat el Tenerife que s'ha fet amb el domini en un partit, de nou, molt travat per les constants aturades del col·legiat, fins i tot amb algunes amonestacions extremadament rigoroses. Ha tornat a moure la banqueta Costa amb les entrades d'Obolskii i Yanis Rahmani, que han fet tornar a donar una passa endavant als seus. Baena, Priego o Obolskii han protagonitzat algunes de les millors arribades en un tram de clar domini sabadellenc. Ha esgotat els canvis el Centre d'Esports amb Pere Pons per Quadri. Ho ha intentat el Sabadell amb més cor que cap i encara ha tingut temps Ais Reig de fer la seva última jugada incomprensible fent sortir del camp Ton Ripoll per una molèstia puntual, sense haver demanat assistència. No ha estat el dia. La pròxima jornada els arlequinats visitaran el cuer Albacete.
Fitxa tècnica
CE Sabadell: Fuoli, Ripoll, Óscar Sanz, Edgar González (Eneko Aguilar, m. 46), Bonaldo (Català, m. 27), López-Pinto (Yanis Rahmani, m. 65), Urri, Quadri (Pere Pons, m. 75), Priego, Baena i Gastón Valles (Obolskii, m. 65).
CD Tenerife: Dani Martín, David Rodríguez, Jureskin, Juanjo (Jesús Álvarez, m. 60), Nacho Gil, Noel López (Pecar, m. 69), Landázuri, Gomis (Dani Fernández, m. 82), Enric Gallego (De Miguel, m. 82), Krdzalic (Fabrício, m. 82) i Viereck.
Àrbitre: Saúl Ais Reig (comitè valencià). Grogues: Bonaldo, Edgar, Urri, Català, Eneko Aguilar; Viereck, Juanjo, Landázuri.
Gols: 1-0, Óscar Sanz m. 48; 1-1, Enric Gallego m. 55.
Incidències: 8.988 espectadors a la Nova Creu Alta amb un centenar llarg de visitants. Abans de l'inici, s'ha homenatjat deu dels socis més antics del club i s'ha guardat un minut de silenci en memòria de Ricard Escribà.