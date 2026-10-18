ARA A PORTADA
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Esports El CE Sabadell, davant d'un segon desplaçament consecutiu en "un dels estadis més complicats de la lliga" Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell FOTOS | La Race for Life desafia la pluja i omple Sabadell de solidaritat contra el càncer de mama León Guerrero
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Sabadell Marcial Peralejo (Ayuda Directa), homenatjat a Sri Lanka per la seva trajectòria solidària Marta Ordóñez
El Burgos CF - CE Sabadell, en directe des del Plantío
Esports
Els de Ferran Costa busquen mantenir-se en zona de play-off i sumar la segona victòria consecutiva a domicili