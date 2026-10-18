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El Burgos CF - CE Sabadell, en directe des del Plantío

Esports

Els de Ferran Costa busquen mantenir-se en zona de play-off i sumar la segona victòria consecutiva a domicili

  • L'última victòria del CES -
Publicat el 18 d’octubre de 2026 a les 20:04
Actualitzat el 18 d’octubre de 2026 a les 21:07
21:07H

Mans i nova oportunitat local

5'- Els locals han tingut una nova oportunitat de falta lateral després d'unes mans de Ton Ripoll. Karrikaburu l'ha enviat fora per poc, després de la centrada de David González.



21:05H

Primera groga del partit

4' - La rep Lizancos després de tombar Pipa. El CES tindrà un bon lliure directe des de la banda esquerra.



21:02H

Pipa l'envia a córner

1'-El Burgos tindrà la primera a pilota aturada.



21:00H

Comença el partit

L'exarlequinat Grego Sierra ha rebut un homenatge per complir 150 partits amb la samarreta del Burgos. 



20:58H

Sona l'himne del Burgos i els 22 protagonistes

Tot a punt al Plantío, futbolistes sobre la gespa i un estadi amb bufandes amunt tot i que no hi ha ple d'entrada. En marxa el sorteig de capitans.



20:49H

Jugadors a vestidors

Falten 10 minuts perquè arrenqui aquest duel de la jornada 10 de la Lliga Hypermotion al Plantío i els 22 protagonistes ja han enfilat cap als vestidors.



20:25H

Jugadors a escalfar

L'afició arlequinada, prop d'un centenar de persones que s'han acostat al Plantío, ja va entrant al camp mentre els jugadors inicien l'escalfament.



20:24H

Canvis a la plantilla

Català entra en detriment del sancionat Édgar, mentre Miki Codina ha quedat fora de la convocatòria per lesió. D'altra banda, Alain un altre dels titulars a Ceuta, es quedarà a la banqueta d'inici.



20:21H

A recuperar la posició de play-off

Tot i que els de Ferran Costa començaven la jornada en cinquena posició, zona play-off, amb el transcurs del cap de setmana els arlequinats són novens ara mateix. Amb un triomf es posarien quarts i si es donés una derrota acabarien la jornada desens.



20:12H

Poc menys d'una hora: onzes inicials

Queda poc menys d'una hora perquè comenci el duel que enfrontarà vuitens contra cinquens, el CE Sabadell buscarà la segona victòria consecutiva a domicili, com també el segon +3 de la temporada lluny de la Nova Creu Alta.

 

Burgos CF: Cantero, Lizancos, Galdames, Karrikaburu, Grego, Appin, Vencedor, David González, Luengo, Llabrés i Brais Martínez.

CE Sabadell: Fuoli, Óscar Sanz, Català, Bonaldo, Ripoll, Quadri, Urri, Pere Pons, Pipa, Priego i Baena.



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