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Així hem explicat l'empat del CE Sabadell contra el Tenerife (1-1)

Esports

Els arlequinats tornen a puntuar, però no han pogut vèncer els tinerfenys

  • Baena, en una acció del duel -
Publicat el 25 d’octubre de 2026 a les 12:30
Actualitzat el 25 d’octubre de 2026 a les 15:57
15:56H

FINAL DEL PARTIT



15:56H

El Sabadell defensa l'última amb un menys

93'- L'àrbitre ha enviat a Ton fora per cordar-se la sabata.



15:53H

Urri, des de la frontal

90'- El capità ha pogut fer el segon, però la pilota ha marxat alta després d'una rematada des de la frontal.



15:52H

4 minuts d'afegit



15:48H

L'ha tingut el Tenerife de falta

84'- A cinc minuts pel xiulet final, Dani Fernández ha picat una falta que ha marxat fora de la porteria de Fuoli per poc.



15:43H

Ho intenta Catalá

81'- Gran xut de Catalá des de la frontal que marxa alt per ben poc, el central ha tingut el 2-1 a les seves botes.



15:42H

Entrem en els últims 10 minuts

80'- El CES s'està bolcant a la porteria de Martín per endur-se el triomf a casa després de la derrota al Plantío. Tot i així, costa que arribin rematades clares.



15:40H

Targeta i falta claríssima

77'- Groga per Landazuri que ha provocat un lliure directe. Ton Ripoll l'ha picat amb tota la intenció però la defensa l'ha aconseguit allunyar per evitar el segon dels arlequinats.



15:38H

Segon córner consecutiu

75'- L'autor del gol, Óscar Sanz, ha buscat el doblet amb una rematada de cap que ha sortit massa bombejada per sobre de la porteria de Dani Martín.



15:37H

Marxa Quadri

75'- Es retira Quadri per deixar pas a Pere Pons i el CES picarà un córner.



15:34H

Falta lateral pels visitants

71'- L'oportunitat a pilota aturada dels de Cervera ha quedat en res, els visitants l'han culminat amb un xut molt alt.



15:31H

8988 arlequinats

Tot i l'horari complicat, la Nova Creu Alta mostra una gran entrada amb 8988 espectadors a les graderies.



15:30H

El CES busca el segon

66'- Ha estat entrar i Obolskii ja ha tingut la primera oportunitat de rematar que ha refusat la defensa, Priego l'ha tornat a penjar i els tinerfenys han allunyat el perill.



15:27H

Canvis al Sabadell

65'- Marxen López-Pinto i Gastón Valles, per deixar pas a Obolskii i Yanis Rahmani.



15:25H

El Tenerife busca el segon a través de la pilota aturada

62'- Els visitants han tingut un lliure directe que ha acabat en córner, però la defensa arlequinada ha defensat bé l'acció i l'ha tornat a enviar a la cantonada. En el segon córner, Álvarez ha connectat una rematada potent des de la frontal que ha marxat alta.



15:23H

Groga per Eneko

60'- Sí, just a la següent acció, Eneko ha rebut una nova groga per tombar Gomis.



15:22H

Groga per Cata

59'- L'àrbitre continua repartint targetes, ara per José Luís Catalá. L'amonestació arriba després d'una bona jugada trenada del Centre d'Esports que ha culminat Gastón, però la defensa ha aconseguit allunyar la pilota.



15:17H

Gol del Tenerife

54'- Empaten els d'Álvaro Cervera amb una centrada de Nacho Gil que ha rematat Enric Gallego en boca de gol, celebra la graderia visitant.



15:12H

Groga per Urri

48'- El migcentre arlequinat ha vist la targeta per desplaçar la pilota.



15:10H

GOOOOOOOOOL DEL CE SABADELL

47'- Gairebé com si fos un córner, Ton l'ha picat amb molta precisió perquè la culminés Óscar Sanz per obrir el marcador a la Nova Creu Alta. S'avancen els de Ferran Costa.



15:08H

Canvi arlequinat al descans

Édgar, que recordem que no jugarà la setmana que ve perquè ha rebut la cinquena groga, ha deixat pas a Eneko Aguilar.



15:07H

COMENÇA LA SEGONA MEITAT



14:49H

DESCANS A LA NOVA CREU ALTA



14:48H

Groga per Juanjo i afegit

45'- L'àrbitre amonesta Juanjo i indica que seran 2 minuts d'afegit.



14:45H

Expulsat el doctor Agustín Fernández

41'- Entre xiulets i crits de 'Fuera, fuera', l'àrbitre, Saúl Ais, ha expulsat al doc Agustín Fernández per protestar.



14:42H

Quina ocasió! (Anul·lada per fora de joc)

37'- Tot i ser anul·lada per fora de joc, la jugada del Centre d'Esports ha sigut molt perillosa. Quadri ha recuperat una pilota, fent una conducció fins al balcó de l'àrea, Baena no controla bé i la pilota acaba als peus de López-Pinto que remata, i l'atura el porter. El refús ha estat per Gastón, que en boca de gol l'ha enviat novament al travesser.



14:34H

Centrada perillosa

31'- Centrada molt enverinada de López-Pinto que ha intentat rematar amb tot Gastón de cap.



14:29H

Marxa Bonaldo

26'- A punt de veure la segona groga, Costa decideix substituir Bonaldo per evitar riscos i entra José Luís Catalá.



14:24H

Rematada d'Urri

21'- Després d'entrellaçar una bona contra, Urri ha connectat un xut poc potent que ha aturat Dani.



14:19H

Groga per Édgar

16'- Édgar rep la groga i no disputarà el pròxim partit de dissabte que ve contra l'Albacete.



14:17H

Triple ocasió claríssima pel Centre d'Esports

14'- D'entrada, Bonaldo l'ha enviat al travesser després de rematar un córner, Gastón ha aprofitat el refús rematant de cap i l'ha tret un defensa sota pals i per últim López-Pinto ha estat a punt de transformar una obra d'art des de la frontal que Martín ha aturat i ha enviat a córner novament. La següent cantonada ha quedat en res, però la més clara, de moment, és pels de Ferran Costa.



14:13H

Primers atacs arlequinats

11'- Arriba la resposta de Baena amb una rematada des de fora l'àrea que ha aturat Dani Martín.



14:12H

Primera aturada de Fuoli

10'- Gomis ha fet un xut ras sense gaire potència que l'aragonès ha blocat sense problemes.



14:12H

Enric Gallego ja amenaça

8'- Córner pels tinerfenys que ha quedat en res després d'una acció de Gallego que ha interceptat Édgar.



14:10H

Primera groga pel CES

7'- La rep Bonaldo per una falta dura sobre Gomis.



14:06H

Bona falta pel Sabadell

4'- Vierech ha rebut la primera groga del partit i el Sabadell picarà una falta lateral.



14:04H

El Tenerife ataca primer

1'- Nacho Gil l'ha llençat alta després d'una falta lateral que ha marcat l'inici de la jugada.



14:02H

COMENÇA EL PARTIT



14:01H

Els 22 protagonistes sobre la gespa

Després d'una prèvia molt emotiva, tot a punt perquè el CE Sabadell busqui retrobar-se amb la victòria.



13:50H

Jugadors a vestidors

Queden 10 minuts perquè comenci l'enfrontament de l'onzena jornada entre el CE Sabadell i el CD Tenerife a la Nova Creu Alta, els jugadors ja han enfilat cap a vestidors.



13:41H

El Sabadell homenatjarà alguns socis històrics

Abans que la pilota comenci a rodar, el Centre d'Esports homenatjarà alguns dels socis més antics, que sortiran acompanyats dels jugadors. Els protagonistes són: Josep Buxó, Josep Marcet, Guillem Salvador, Paquita Basachs, Miquel Borràs, Josep Mira, Josep Arderiu, Antonio Ruiz, Joan Cuscó i Pere Benet. També es farà un minut de silenci en record de Ricard Escribà, que va deixar-nos fa uns dies.



13:07H

Alineacions confirmades

El CE Sabadell surt amb Fuoli, Ripoll, Óscar Sanz, Edgar González, Bonaldo, López-Pinto, Urri, Quadri, Priego, Baena i Gastón Valles.

El Tenerife, per la seva banda, juga amb Dani Martín, David Rodríguez, Jureskin, Juanjo, Nacho Gil, Noel López, Landázuri, Gomis, Enric Gallego, Krdzalic i Viereck.



12:41H

Enfrontament entre acabats d’ascendir

Tant el Sabadell com el Tenerife són nouvinguts a la categoria. Els tinerfenys, la temporada passada, es van passejar per la Primera Federació, pràcticament. Van ser molt superiors a tots els seus rivals i van ascendir de forma directa amb diverses jornades de marge.



12:38H

Com arriba cada equip?

El Sabadell és desè, amb setze punts, però amb els resultats de la jornada ja sap que té molt difícil tornar a la zona de play-off. Els equips de dalt no van fallar ahir dissabte.

El Tenerife, per la seva banda, havia començat la jornada en la dotzena posició i, ara, és catorzè, amb tretze punts.



12:30H

Tornada a la Nova Creu Alta

Després de dos desplaçaments consecutius, el Centre d'Esports torna a la Nova Creu Alta per rebre el CD Tenerife.

Els arlequinats busquen recuperar les bones sensacions després d'un partit en què l'equip va estar per sota del seu nivell al camp del Burgos



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