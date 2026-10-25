ARA A PORTADA
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Esports El CE Sabadell empata davant del Tenerife en el concert de xiulet a la Nova Creu Alta Marc Segarra Rodríguez
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Sabadell Denuncien pintades ultres a diversos domicilis del centre de Sabadell amb estelades als balcons L.G.
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Cerdanyola del Vallès El tancament d'una línia a la Sínia assalta el Parlament: "És injustificat" Marc Béjar Permanyer
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Així hem explicat l'empat del CE Sabadell contra el Tenerife (1-1)
Esports
Els arlequinats tornen a puntuar, però no han pogut vèncer els tinerfenys