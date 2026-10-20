El juvenil del CE Sabadell, a ritme de creuer: invicte i segon classificat de la Divisió d'Honor després de sis jornades

Només dos empats en sis jornades ha concedit el juvenil del Centre d'Esports, després d'un inici de lliga fulgurant a la màxima categoria del futbol formatiu estatal. El conjunt dirigit per Isaac Marcos va sumar el seu tercer triomf consecutiu davant d'Osasuna (1-0) en un duel que es va decidir amb un gol en pròpia porteria a la segona meitat i que confirma els arlequinats com la gran revelació en el primer mes i mig de competició.
El conjunt sabadellenc, amb la baixa sensible del seu màxim golejador Omar Boiro, va mostrar-se molt sòlid i amb les idees clares. Sense concedir massa al darrere, va saber esperar el seu moment i va gaudir de les millors arribades, amb molta verticalitat. No va ser fins al tram final del partit, quan restaven deu minuts, que va trobar el camí. Una bona acció d'Alieu Drammeh per banda dreta va acabar amb Noe Ezquerro rematant-se a la seva pròpia porteria i certificant el triomf arlequinat.
Tercer partit a l'Olímpia i tercera victòria dels d'Isaac Marcos que es consoliden a la zona noble de la Divisió d'Honor: segons amb catorze punts, un per sobre del Barça, però a quatre de l'Espanyol, intractable amb plena de victòries. Amb la Copa del Rei en el punt de mira, el Centre d'Esports visitarà la pròxima setmana un altre dels grans equips del grup, el Real Zaragoza, que és cinquè amb vuit punts.
Doble victòria a Nacional
Una categoria per sota, a Lliga Nacional, doble triomf amb accent sabadellenc. El Mercantil va gaudir d'un espectacle golejador en el duel vallesà davant del Sant Cugat (6-1) al Joan Murtró. I això que els visitants van avançar-se en el marcador molt d'hora. Però la reacció va ser excel·lent. Unai Hernández va igualar abans del descans i, a l'inici de la represa, Artem Petrov va capgirar el marcador. A l'equador de la segona meitat, Unai Subirós i Arnau Maeso van sentenciar i, un gol en pròpia porteria i Adam Chmale, ja en el tram final, van acabar d'arrodonir la victòria.
També va sumar de tres el CE Sabadell 'B', a casa davant de la Damm 'B' (3-2). Un doblet d'Aaron Moya i una diana d'Aleix Deu van servir per avançar els arlequinats en fins a tres ocasions fins al triomf definitiu a l'Olímpia. Amb aquests resultats, tots dos equips se situen a la zona mitjana amb set punts, amb el Mercantil vuitè i el Centre d'Esports onzè per la diferència de gols. Queda a la mateixa distància l'ascens que el descens, tres punts.