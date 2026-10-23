El TSJC avala la Generalitat i rebutja el recurs contra les eleccions anticipades a la Federació Catalana de Futbol

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha desestimat íntegrament el recurs presentat per l'Associació Transparència i Democràcia en l'Esport contra la decisió de la Generalitat de no convocar eleccions anticipades a la Junta Directiva de la Federació Catalana de Futbol (FCF), presidida pel sabadellenc Joan Soteras. La resolució judicial avala l'actuació del Departament d'Esports i imposa les costes del procediment a l'associació recurrent, presidida per Miguel Ángel Galán.
El conflicte té l'origen en la iniciativa de diversos clubs de futbol per promoure una assemblea general extraordinària amb l'objectiu de convocar eleccions anticipades a la Federació. Entre les entitats impulsores hi havia la UE Olot, el Gimnàstic de Tarragona, l'FC Pirinaica, la Fundació Esportiva Grama, la UE Tona, el CEE Guineueta, el CD Can Parellada, l'FC Ribera d'Ondara, el FS Gavà i el CE Futsal Tortosa.
En el recurs, l'associació presidida per Galán argumentava que la Generalitat no havia justificat prou la seva decisió i que aquesta vulnerava el principi de sobirania de l'assemblea. També sostenia que el conseller d'Esports s'havia excedit en les seves competències i que s'havien vulnerat els drets democràtics dels assembleistes. La Secció Cinquena de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC ha rebutjat tots els arguments de la part recurrent i ha confirmat la validesa de la resolució impugnada.
La Federació Catalana de Futbol ha reiterat el "seu respecte per les decisions de les administracions públiques i dels òrgans judicials, així com el seu compromís amb la legalitat, la transparència i el funcionament democràtic de la institució".