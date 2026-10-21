Més de 200.000 euros en subvencions de la Federació Catalana de Futbol als clubs del Vallès Occidental - Sabadell

La Federació Catalana de Futbol referma el seu compromís amb el futbol vallesà i confirma la xifra total que repartirà en forma de subvencions als clubs per al "creixement del futbol i futbol sala català". Amb aquests més de 259.280 euros que l'ens repartirà al Vallès Occidental - Sabadell, l’FCF confirma el seu "suport al teixit esportiu català i contribueix al desenvolupament dels clubs".
En aquest sentit, cal destacar la tasca del delegat de l’FCF a Sabadell , Albert Montull , figura clau en el dia a dia federatiu. Montull manté un contacte permanent amb els clubs, coneix de primera mà les seves necessitats i actua com a nexe entre les entitats i la Federació. Amb "la rigorositat i compromís de la gestió econòmica de la Junta Directiva", l’FCF també destina al Vallès Occidental - Sabadell més de 43.500 € en el marc de la campanya 'Tots Som Un Equip' per als clubs amb equips sèniors i gairebé 24.500 € en la campanya #Orgullosa per a l’impuls del futbol i futbol sala femení. A més, 65.844 € es destinen a les pilotes per als clubs de la comarca.
En total, l’FCF ha distribuït prop de 4 milions d’euros entre les 14 delegacions territorials, una inversió que permet continuar impulsant accions de suport als clubs, fomentar l’activitat federativa i reforçar la presència de la Federació Catana de Futbol arreu de Catalunya. Aquesta xifra, segons detalla l'organ federatiu, suposa un increment en subvencions de prop de 3 milions d'euros durant l'etapa de Joan Soteras com a president de l'FCF.
La Federació Catalana de Futbol treballa per "enfortir les delegacions i dotar-les dels recursos necessaris perquè segueixin desenvolupant la seva tasca al servei dels clubs". Amb aquesta línia d’actuació, l’FCF referma el seu "compromís de continuar fent créixer el futbol i futbol sala català des de la proximitat, la col·laboració i el suport constant als clubs que hi formen part", segons apunten en el comunicat de l'anunci.