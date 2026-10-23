El Cercle Sabadellès celebra el 170è aniversari amb una salut de ferro: "Estem en contínua millora"

Tret de sortida d'una temporada molt especial al Cercle Sabadellès. L'entitat ha celebrat aquest divendres la presentació de les seves seccions esportives per a la temporada 26-27 amb més participació i equips que mai. "Hem d'agrair les famílies i els entrenadors que ens ajuden en el creixement esportiu i personal dels esportistes. Aquest any coincideix amb una data rodona i la presentació també ens serveix per donar el tret de sortida d'un any molt especial per al club i per a tots nosaltres", explica el president Josep Lluís Llusià, en l'inici de les celebracions del 170è aniversari de l'entitat.
L'acte, amb actuació castellera inclosa, ha comptat amb la presència dels 663 esportistes que conformen enguany les diverses seccions del Cercle amb un 60% de nois i un 40% de noies. El futbol és el més multitudinari amb 290 esportistes repartits en vint-i-dos equips, dinou masculins i tres femenins. A l'escola de tennis, hi ha 230 esportistes en divuit equips, set masculins, vuit femenins i tres mixtes. Al pàdel hi ha 60 esportistes i quatre equips, mentre que en les activitats aquàtiques el club compta amb 83 esportistes entre la natació i l'artística, la secció més nova. Xifres històriques i molt pròximes al topall.
"Podem créixer encara una mica més, però amb la prioritat de mantenir la qualitat del servei. Ens passa també amb els socis, que en tenim 4.600. Hem de trobar l'equilibri per mantenir el servei en les instal·lacions que tenim, que són de primer nivell", apunta. En aquest context, el repte és consolidar i millorar, sense oblidar el creixement cap als costats. "Volem incorporar activitats noves també. Ara estem apostant fort pel pickleball, el tenim al punt de mira. Ja hem adaptat el poliesportiu i inaugurem tres pistes. Estem convidant els socis que participin, és un esport emergent i molt adaptat per a persones de totes les edats", assegura.
Tot plegat en un moment dolç també en l'apartat econòmic. "Estic molt orgullós perquè tenim un club totalment sanejat. L'any passat, amb algun ingrés que no esperàvem, vam poder presentar els millors resultats de la nostra història. Aquesta base és la que ens permet anar renovant el club, pel que fa a les instal·lacions i infraestructura. S'han fet algunes actuacions al gimnàs, als vestidors i hem renovat el parc infantil. Per al 2027 tenim diversos projectes en marxa, al pàdel i el futbol, també amb el que deia del pickleball. Estem en contínua millora i això només és possible amb una bona salut econòmica. Estem molt contents en aquest aspecte", apunta Llusià.
Des que Llusià va agafar el càrrec com a president, l'entitat també ha apostat per les dinàmiques empresarials dins el club, amb el Cercle d'Empreses com a principal activitat. "Créixer cap als costats també és el que fem al Cercle d'Empreses. Ho vam promoure l'any passat i la idea és complementar els serveis del club amb un espai de trobada i experiències professionals i personals", diu. La segona temporada d'aquesta iniciativa va arrencar el passat 7 d'octubre, amb una taula rodona sobre el creixement de les empreses familiars sense perdre l'essència.