Óscar Sanz, satisfet amb el seu inici de lliga: "Em sento en deute amb el Sabadell per l'oportunitat que m'han donat"

El Centre d'Esports va sumar, a Burgos, la seva segona derrota de la temporada a la Lliga Hypermotion. Els arlequinats van caure per la mínima i de penal a El Plantío, en un partit en què els locals van ser superiors. "Sabíem que per guanyar havíem d'estar a un nivell molt i no ho hem estat. Hem estat dins del partit fins al final, però marxem amb la sensació que no hem estat nosaltres mateixos. A partir d'aquí, digestió ràpida i amb ganes de jugar ja el següent partit per tornar a les bones sensacions", deia Óscar Sanz després de l'enfrontament.
El de Sant Sadurní d'Anoia va ocupar la zona central de l'eix de la defensa, en el lloc del sancionat Edgar González. Sanz, a nivell individual, va completar una bona actuació amb una pugna constant amb un dels homes més perillosos del conjunt burgalès, Jon Karrikaburu. No obstant això, el ritme i verticalitat dels locals va passar per sobre d'un equip, el de Ferran Costa, que no va acabar d'estar còmode en cap moment. "Som un equip que es caracteritza per incomodar molt el rival i aquest cop ha estat al revés. Ens ha faltat aquesta pressió i determinació que acostumem a tenir. En general, som un equip molt col·lectiu i crec que quan estem bé, estem tots bé, i quan estem malament ens costa a tots una mica més. Estic convençut que això ens servirà per treballar com a animals tota la setmana i arribar de la millor manera al partit del cap de setmana contra el Tenerife", admetia.
Més enllà de la superioritat del Burgos, l'enfrontament es va decidir amb un penal que Fuoli havia aturat, però es va fer repetir des del VAR. Una acció polèmica que va tacar una victòria justa dels d'El Plantío. "No busquem excuses. No hem estat al nivell que tocava i hem perdut. Crec que no ens avancem en el penal, però per això està l'àrbitre. Respectem la seva decisió i seguim. No és qüestió del penal, sinó de no haver estat com tocava per puntuar", reconeixia amb rotunditat.
I tot plegat en el duel que marcava la jornada 10 del campionat i complia, virtualment, el primer quart de la Hypermotion. "La valoració és positiva. Hem marcat un límit molt clar i d'aquí no podem baixar el ritme. Jo crec que és la clau perquè sigui un any maco per tot. Tenim molt esperit de resiliència i entrenem com animals. Estem amb ganes de capgirar la situació després d'un mal partit", apuntava Sanz en zona mixta. El migcampista reconvertit a central és un dels grans protagonistes d'aquest inici i ha jugat pràcticament tots els minuts. "Jo no m'esperava jugar a prop de casa i debutar a Segona. Em sento en deute amb el Sabadell, el Ferran i el Lucas per l'oportunitat que m'han donat. L'única manera de tornar el que m'han donat és amb un bon any i quedant-me aquí perquè estic molt bé", assegurava.
Després de dues sortides consecutives, el Centre d'Esports tornarà diumenge a la Nova Creu Alta per rebre un Tenerife que va empatar dilluns al camp del Celta Fortuna. "Tinc algun conegut a l'equip i els he seguit prou. Són sòlids, treballen bé en bloc i crec que ens posaran les coses molt difícils. Tots dos acabem de pujar, però estem donant un bon nivell i ens tocarà recuperar la millor versió per poder treure els tres punts", analitzava. Un nou repte a casa per refer-se del pitjor partit de la temporada fins a la data.