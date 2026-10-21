Malgrat la segona derrota de la temporada contra el Burgos a domicili (1-0), un dels protagonistes va viure els seus primers minuts com a titular amb la samarreta del CE Sabadell a la Lliga Hypermotion: Gonzalo ‘Pipa’ Ávila. El d’Esparreguera va entrar en detriment del lesionat Miki Codina i tot i que valora positivament l’oportunitat, és molt exigent. “Sempre estàs content de tenir minuts, però, al final, el que et dona la felicitat quan acaba el partit és aconseguir els tres punts o puntuar. Per tant, tant individualment com col·lectivament, me’n vaig fent autocrítica, sobretot a nivell individual. Ha estat un partit complicat, en un camp on ja sabíem que ens trobaríem dificultats”, reflexionava el futbolista a la zona mixta.
Apuntava que al Plantío no es va veure la cara habitual del Centre d’Esports aquesta temporada. “Crec que normalment incomodem molt més el rival. Solem ser un Sabadell molt més exigent, que pressiona al rival en tots els aspectes”, admetia. Cert és que els burgalesos només han consumat una derrota al seu feu en tot el 2026, l’estadi és un autèntic fortí. “És veritat que hem estat una mica més incòmodes del que és habitual. També cal donar valor al rival, que ha fet mèrits per aconseguir els tres punts”.
En clau personal, Ávila reconeixia que pot donar molt més. “Crec que he de treballar per trobar el meu nivell. Soc autocrític i autoexigent, i aquesta és una de les principals reflexions que faig. Me'n vaig a casa pensant en com puc exigir-me més per arribar al nivell que vull, perquè encara no hi soc a prop”, confessava l’arlequinat, absolutament compromès.
Lluny de donar-li voltes a la desfeta, ‘Pipa’ tenia claríssim quin és el full de ruta a partir d’ara: “Nosaltres hem de tornar a trobar aquell punt en què som bons i podem competir pels partits. Hem de continuar en aquesta línia i recuperar-la tan aviat com sigui possible”, sentenciava com també que “no tots els partits es poden guanyar, fins i tot quan estàs en un bon moment”. El lateral està totalment enfocat en el pròxim repte, el Tenerife a casa després de dos compromisos lluny de la Nova Creu Alta, una nova oportunitat per sumar de tres. “Hem d'analitzar el partit i treballar en tot allò que podem millorar de cara al següent, que l’afrontem amb moltes ganes”.
Més enllà que les derrotes mai són agradables, l’inici dels de Ferran Costa ha estat gairebé impol·lut, amb només dues derrotes en 10 jornades i flirtejant constantment amb el play-off, quan parlem d’un equip acabat d’ascendir i amb una gran quantitat de futbolistes que no havien debutat a la categoria. “Al final, la Lliga és molt llarga. Pots començar molt bé i acabar malament. Crec que hem de trobar una certa neutralitat davant de les derrotes i de les victòries. El treball del dia a dia és el que marcarà el camí al final de temporada i determina on volem arribar. Crec que tots pensem en això. No ens creiem ni més ni menys que ningú, i treballem per aconseguir el màxim de punts possible cada setmana i continuar allà dalt”, culminava el ‘Pipa’, ben impregnat de la filosofia Costa, com tota la plantilla del CE Sabadell.