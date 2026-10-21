L'espectacular inici de temporada del CE Sant Nicolau: "Volem ser ambiciosos i aprofitar el bon moment"

Difícilment es podria imaginar un inici de lliga millor. El CE Sant Nicolau suma, després de cinc jornades, la plena de victòries en la seva segona temporada consecutiva a Super Copa. "Tenir pràcticament la mateixa plantilla que l'any, amb només una baixa i tres incorporacions, fa que tot vagi molt més rodat. El nucli dur l'hem mantingut. Ja ens havíem plantejat a la pretemporada d'aconseguir un bon inici i ser un equip amb ritme. Pensar que ho guanyaríem tot, tampoc ho podem dir, però és el que desitjàvem, lògicament", reconeix l'entrenador Jonathan Ramírez.
El conjunt col·legial va arrodonir aquest gran començament de competició dissabte passat, quan va imposar-se amb molta claredat al Grup Barna (78-44) en una tarda pletòrica al Màgic Lau. Anteriorment, havien guanyat el CB Santa Coloma (64-89), el Baricentro Barberà (60-55), el Maristes Ademar (51-76) i el Collblanc-Vitaldent (70-79). "La veritat que estem en un moment de molta confiança. Tothom aporta en la seva parcel·la i la dinàmica és molt positiva. El primer objectiu continua sent salvar la categoria i volem aprofitar la ratxa per agafar distància. A partir d'aquí, també volem ser ambiciosos i aprofitar el moment", diu.
Un 5-0 de sortida que el situa coliderant la taula, juntament amb el CB Santfeliuenc, l'altre equip que ha fet la plena. Tots dos tenen un partit menys que l'UE Sant Cugat i el Boet Mataró, que també tenen cinc victòries, però sumen una derrota. "No ens podem tornar bojos. Ho recalquem molt. Hem de saber on estem i on volem anar. Som un equip jove i no hem de caure en una espiral negativa quan perdem. Hem de ser madurs i saber què toca en cada moment. Ho estem notant que, en els partits, quan tenim moments no tan bons, els solucionem i ens refem", analitza Ramírez.
Tot plegat en una segona temporada a la categoria en què l'objectiu és millorar els registres de la 25-26. El Lau va acabar a la zona mitjana de la taula després d'un bon inici i un tram complicat a meitat d'any que va negar les opcions de lluitar per les fases. "L'objectiu és mantenir regularitat. L'any passat vam fer una bona temporada. Sabem que el més normal és que perdem partits, però hem d'intentar no fer-ho consecutivament i mantenir sempre el nivell. Ha de ser una motivació per créixer i millorar", admet el tècnic. Un inici esperançador, però tocant de peus a terra.
Les pròximes setmanes podem definir també bona part de les aspiracions del Sant Nicolau. Aquest cap de setmana, diumenge a les 19:30 h, visitaran el Boet Mataró, després recuperaran el duel ajornat de la jornada 4, a casa contra el CB Vic, que igual que els maresmencs, només han perdut un partit, i tancaran el petit Tourmalet a la pista del Minguella, el 7 de novembre. "Són tres partits complicats, però no més importants que els que ja hem jugat. És moment de veure quines poden ser les nostres aspiracions, però també hem de tenir clar que no ens marcarà la lliga. És un bon test contra rivals forts, i prou", assegura. Moment per a la il·lusió.