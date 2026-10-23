Tiago Carrió, la perla de 17 anys del waterpolo sabadellenc que ja ha debutat amb la selecció absoluta

Cremant etapes a ritme frenètic i cada vegada amb més importància dins l'aigua, Tiago Carrió es va estrenar en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta fa uns dies, en la concentració del conjunt de David Martín a Nàpols. "Jo estava al CAR, fent classe, i vaig sortir per anar a entrenar. Vaig veure un missatge de WhatsApp en un grup anomenat Spain Waterpolo. Explicaven quan viatjàvem per jugar amb Itàlia. Va ser increïble, estic molt content", afirma.
Amb només 17 anys, el waterpolista sabadellenc va competir aquest estiu amb la selecció juvenil i la sub-20 en competicions internacionals, amb un bronze mundialista i una plata europea, respectivament. Ara, li ha arribat aquesta primera oportunitat de jugar i entrenar amb 'els grans'. "La veritat que no m'ho esperava tan aviat. Jo pensava que potser a l'estiu ja podria fer algun entrenament, però ha arribat molt d'hora. Estic satisfet", assegura.
La selecció espanyola va estar concentrada a Itàlia durant uns dies a principi de setmana. En la convocatòria també va estar el sabadellenc Sergi Cabanas i els seus companys d'equip a l'Astralpool, Edu Lorrio, Miguel de Toro i Roberto Valera. A més dels entrenaments, els de David Martín van fer un amistós davant de la selecció italiana que va acabar amb triomf local per 12-11. "No m'esperava jugar tant, però em vaig sentir bé, molt còmode. Si m'equivocava ningú em retreia res. Des del primer minut a l'aigua vaig veure que jugar amb jugadors d'aquest nivell és molt més fàcil", admet. Carrió fins i tot va fer un gol en la derrota espanyola davant del 'Settebello'.
Tot plegat és només l'inici d'una trajectòria encara molt curta, però amb unes qualitats que no han passat desapercebudes per al seleccionador nacional, i que el situen com un dels waterpolistes amb més futur del panorama estatal. "L'autoexigència sempre hi és, però jo em vaig centrar a estar el més tranquil possible i jugar sense pressió. El meu objectiu és poder estar en dinàmica de selecció al més aviat possible, tot i que sé que he de continuar treballant molt fort per a aconseguir-ho", reconeix.
Aquesta temporada, Carrió ja forma part al 100% de l'equip absolut de l'Astralpool, després de dos anys a cavall amb els de la seva categoria. "Ho porto bastant bé. La gent creix i molts jugadors de la meva edat ja van entrant en dinàmica. L'Albert (Español) m'ha plantejat des de l'inici aquest rol dins la plantilla, com a un jugador més, i ho porto bé. Crec que tinc el nivell necessari", apunta.
En un inici força frenètic, el balanç fins a la data és positiu, amb la classificació per a la Champions i la primera victòria en fase de grups a la butxaca, tot i les recents derrotes davant del Barceloneta a la Supercopa d'Espanya i la lliga. "Col·lectivament, sabem que fins al desembre tenim molts partits i hem de mantenir una constància, ser regulars. Personalment, també ho veig com una oportunitat per guanyar experiència i continuar el meu creixement", diu.
Dissabte, a les 12:45 h, rebran el CN Barcelona a Can Llong en un duel clau pel segon lloc de la Divisió d'Honor. "Sempre són partits en què qualsevol error et condiciona molt. Crec que estem preparats per guanyar, però també tenim alguna baixa important i ho hem de saber suplir com toca. Serà molt complicat", analitza el jove waterpolista. Un enfrontament que pot ser decisiu en el desenvolupament de la lliga davant de l'etern aspirant a treure-li la posició al CN Sabadell. Un nou test de gran dificultat per continuar amb un començament de temporada de molta exigència.