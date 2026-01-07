Obituari RUDESINDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ 08 de gener de 2026 Ha mort a al'edat de 77 anys. La cerimònia tindrà lloc a Sala de Cerimònies Sabadell 08/01/2025 16:30 Obituari de RUDESINDO GONZÁLEZ VÁZQUEZ - 07/01/2026 · Llista de difunts · Diari de Sabadell SabadellEl personatgeSaps on ésHistòriaEl teu defensorVallèsBadia del VallèsBarberà del VallèsCastellar del VallèsSant Quirze del VallèsDiners Cultura i oci EsportsTot el CESOpinióEditorialEls nostres autorsCapital NaturalObituaris Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Els temes que marcaran la jornada i la informació de servei per arrencar el dia en menys de cinc minuts Bon dia Sabadell Les notícies de Castellar, cada dijous al teu correu. Hola Castellar! Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Diari de Sabadell? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close