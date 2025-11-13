Obituari MARIA CRUZ OLIVÁN LAMARTA 14 de novembre de 2025 Ha mort a Sabadell al'edat de 90 anys. La cerimònia tindrà lloc a Sala de Cerimònies, Tanatori de Sabadell 14/11/2025, 12 h Obituari de MARIA CRUZ OLIVÁN LAMARTA - 13/11/2025 · Obituaris · Diari de Sabadell SabadellEl personatgeSaps on ésHistòriaEl teu defensorVallèsBadia del VallèsBarberà del VallèsCastellar del VallèsSant Quirze del VallèsDiners Cultura i oci EsportsTot el CESOpinióEditorialEls nostres autorsObituaris Iniciar Sessió Subscriu-t'hi Newsletter close Alta Newsletter Seleccioneu les newsletters que més us interessen i feu clic a 'Continuar'. En donar-te d'alta acceptes la política de privacitat. Els temes que marcaran la jornada i la informació de servei per arrencar el dia en menys de cinc minuts Bon dia Sabadell Continuar close Iniciar sessió Iniciar Sessió Has oblidat la contrasenya? No tens compte a Diari de Sabadell? Crea'n un gratis close Crear compte Periodisme en català, gràcies a una comunitat de gent com tu He llegit i entenc la política de privacitat Crear compte Recuperar contrasenya Introdueix l’adreça de correu electrònic amb la qual accedeixes habitualment i t’enviarem una nova clau d’accés. Recuperar contrasenya close