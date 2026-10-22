Homenatge a Robert Ferrer, director de l'Alliance Française de Sabadell durant 40 anys

El Teatre Principal de Sabadell acollirà “Robert, chapeau!”, un acte de record i d’homenatge a Robert Ferrer (Djelfa, Algèria, 1947-Sabadell, 2016), promotor i dinamitzador de la cultura independent i figura destacada de Sabadell. Serà el proper dimarts 27 d’octubre, a les 19 h, e
L’esdeveniment, organitzat pel Cercle Artístic Robert Ferrer (CARF), compta amb el suport de l’Ajuntament de Sabadell i la col·laboració de l’Espai FOC. Deu anys després de la seva mort, l’acte repassarà la seva trajectòria personal i la seva intensa activitat en favor de la cultura. La seva vinculació amb l’Alliance Française de Sabadell, de la qual va ser director, constitueix una part rellevant d’aquest recorregut, però la seva tasca va abraçar molts altres àmbits i expressions artístiques.
Conduït pels actors Rosa Renom i Jaume Madaula, «Robert, chapeau!» combinarà vídeos, records i música per oferir una mirada personal i coral sobre la seva figura. La part musical anirà a càrrec d’Ester Formosa, amb el guitarrista Adolfo Osta, i de la pianista Glòria Peig. La vetllada comptarà també amb l’estrena d’una nova peça musical composta per Benet Casablancas especialment per a aquest homenatge.
«Robert, chapeau!» vol ser, sobretot, una celebració de la cultura com a espai de llibertat, creació i trobada, i un reconeixement a la petjada que Robert Ferrer ha deixat en la vida cultural de Sabadell, segons detallen des del CARF, integrat per amics i col·laboradors de Ferrer. L’accés a l’homenatge és gratuït, però les invitacions s’han exhaurit en els darrers dies.
Compromès amb la cultura
Ferrer va ser un filòleg, professor i activista cultural que va destacar com a promotor de la llengua i la cultura franceses a Catalunya. Va néixer a Djelfa, Algèria, fill de Joan Ferrer i Conxita Chaler, un matrimoni de Terrassa d’exiliats republicans. El 1962, després de la Guerra d’Independència d’Algèria, la família, pied noir, va tornar a Catalunya. Ferrer, que havia rebut una educació francesa i era francòfon, va continuar els estudis al Liceu Francès de Barcelona, fins a ingressar a una escola d'aprenents de mecànic. Després, va treballar de professor de francès a Terrassa, ocupació que es va convertir en el seu ofici a partir d'aleshores. En paral·lel, es va llicenciar en Filologia Romànica per la UAB.
El 1973, es va traslladar a Sabadell i junt a un grup d’amics i col·laboradors va crear l’Alliance Française de Sabadell. Primer es va ubicar en una casa al carrer de les Paus i després, a la Via Massagué. Finalment, el 1995, l’Alliance es va ubicar, definitivament, a la Casa Taulé, just on ara hi ha l’Arteneu. Ferrer va assumir-ne la direcció des del principi, càrrec que va exercir durant quatre dècades. En tot aquest temps, l’Alliance es va consolidar com una escola de francès, vinculada al Ministeri d'Educació de França, i en un centre cultural de referència a la ciutat.
Condecorat pel govern francès
Tal era la seva implicació amb la cultura gala, que l’any 2007 va ser condecorat com Officier de l’Ordre de les Palmes Acadèmiques per la República Francesa, en reconeixement de la seva contribució a la difusió de la llengua i la cultura franceses.
Malauradament, Ferrer va morir l'any 2016 a causa d'un càncer. Entre el maig i el juny del 2017, l'Aliança Francesa de Sabadell, junt amb altres entitats del món de la cultura local, va organitzar un programa d'actes d'homenatge a la seva figura, a la fi dels quals la Fundació Bosch i Cardellach li va atorgar el títol pòstum de “Citoyen d’Honor”.