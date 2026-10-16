ARA A PORTADA
-
-
Sabadell Protecció Civil activa una alerta per la previsió de pluges durant el cap de setmana J. C. P.
-
Sabadell Dos dies sense llum a dos blocs de Sabadell després de detectar corrent elèctrica a l'aigua: "Som 40 famílies afectades" Marta Ordóñez
-
Vallès L'art de crear croquetes amb gust de premi: "Aquí, cada setmana en fem una de nova!" Marc Béjar Permanyer
-
Aigües Sabadell rep un nou guardó pel projecte 'Sabadell Aigua Circular'
Sabadell
L'associació Water Europe ha concedit el Water Smart Award per la feina de la companyia en el desenvolupament de la resiliència hídrica de la ciutat