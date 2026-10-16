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Aigües Sabadell rep un nou guardó pel projecte 'Sabadell Aigua Circular'

Sabadell

L'associació Water Europe ha concedit el Water Smart Award per la feina de la companyia en el desenvolupament de la resiliència hídrica de la ciutat

  • El director general de la companyia, Lluís Jordan (dreta), a Dublín -
Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 13:35

La companyia Aigües Sabadell rep un nou reconeixement europeu. L’associació Water Europe –una plataforma continental que aplega diverses organitzacions vinculades al cicle de l'aigua– ha guardonat amb el Water Smart Award 2026 el projecte 'Sabadell Aigua Circular', que ha estat reconegut com "una de les iniciatives més innovadores i transformadores en l’àmbit de l’aigua a tot el continent", segons fonts de la companyia. La mateixa associació europea, en una trobada a Dublín, ha designat Sabadell com a millor ciutat europea 2026 per la seva aposta per situar el servei d’aigües municipal com a "referent en eficiència i resiliència hídrica". 

El projecte premiat, desenvolupat conjuntament amb l’Ajuntament de Sabadell, busca reduir la dependència de les fonts convencionals de subministrament i reforçar la capacitat de la ciutat per fer front a episodis de sequera i a l’escassetat d’aigua. La iniciativa s’articula al voltant de dos eixos principals recursos alternatius permetin substituir l’equivalent al 20% del consum anual d’aigua de la ciutat. D’una banda, preveu aprofitar els recursos hídrics freàtics del municipi mitjançant la potabilització d’aigua procedent de pous i mines. De l’altra, impulsa la reutilització de l’aigua regenerada per ampliar-ne els usos directes.

Aquesta distinció consolida la projecció de Sabadell com a referent europeu en la transició cap a models urbans més sostenibles i resilients. De fet, el projecte ja havia estat reconegut el 2025 com una bona iniciativa per part de Water Reuse Europe (WRE), una associació sense ànim de lucre que promou la reutilització de l’aigua. A part, el març passat l'entitat també va rebre el Premi de l’Aigua 2026, atorgat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua.

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