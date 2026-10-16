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Alejandra Sandoval ocuparà el sisè lloc de la candidatura d’ERC a Barcelona per a les generals

Sabadell

La regidora de Sabadell En Comú Podem s’incorpora a la llista de Gabriel Rufián després de les primàries de Podem Catalunya, en el marc de l’acord de col·laboració entre les dues formacions

  • Joan Mena i Alejandra Sandoval, regidors municipals de Sabadell En Comú Podem -
Publicat el 16 d’octubre de 2026 a les 17:51

Alejandra Sandoval, regidora a l’Ajuntament de Sabadell, ocuparà el sisè lloc de la llista d’ERC per Barcelona a les eleccions generals del pròxim 29 de novembre. La seva incorporació a la candidatura de Gabriel Rufián s’ha confirmat després de les primàries de Podem Catalunya, segons ha avançat Públic, que cita fonts coneixedores de l’acord entre les dues formacions.

Sandoval, psicòloga de professió, ha estat la més votada en aquest procés intern. Actualment, forma part de Sabadell En Comú Podem, el grup municipal que comparteix espai amb els Comuns i que lidera Joan Mena. La seva entrada a la llista republicana arriba en un moment en què Podem i els Comuns concorreran per separat a les eleccions a Catalunya.

No serà l’única representant de Podem a la candidatura barcelonina. María Pozuelo, coordinadora del partit, també hi tindrà un lloc, però quedarà per sota del desè, una posició amb poques possibilitats d’obtenir escó. L’entesa entre ERC i Podem també preveu incorporar un representant de la formació morada a la llista republicana per Tarragona, tot i que tampoc no tindria gaires opcions d’entrar al Congrés.

En el cas de Sandoval, el sisè lloc sí que podria obrir-li les portes de la cambra baixa. Les últimes estimacions electorals apunten que ERC podria millorar els resultats de les passades generals. L’enquesta més recent del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), publicada dimecres, li atribueix entre 10 i 11 diputats.

Les dues formacions encara han de tancar les candidatures definitives, que s’hauran de presentar dimarts de la setmana vinent.

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