L’ascensor de Torre-romeu torna a funcionar després de dues setmanes aturat

L’ascensor que connecta les dues parts del barri de Torre-romeu ha estat més d’una setmana fora de servei, una incidència que ha dificultat la mobilitat dels veïns, especialment de la gent gran i de les persones amb problemes per desplaçar-se a peu. L’aparell ha quedat reparat dijous i ja torna a funcionar, segons ha informat l’Ajuntament de Sabadell. Veïns del barri, però, reclamen més rapidesa a l'hora de reparar futures avaries: “Ha estat molts dies sense funcionar, més d’una setmana, i això ens dificulta moltíssim la mobilitat”, lamenta una veïna del barri. Un altre veí, en Manolo, també alerta d’un altre problema a l’entorn de les escales: un talús situat al costat s’ha desprès, fet que complica encara més els desplaçaments a peu en aquest punt.
El consistori atribueix el despreniment de terres a les darreres pluges intenses, que han provocat diverses incidències a l’espai públic de la ciutat. En aquest cas, els arquitectes municipals han inspeccionat la zona afectada per comprovar que no hi hagués cap risc. Un cop confirmat que el talús no presenta perill, l’Ajuntament ha programat la neteja de l’espai per a principis de la setmana vinent.
Una connexió entre les dues cotes del barri
L’ascensor de Torre-romeu va entrar en funcionament el setembre del 2014 per facilitar els desplaçaments entre la part alta i la part baixa del barri. La infraestructura permet als veïns de la zona baixa accedir més fàcilment al Mercat Municipal, al Casal de Gent Gran i al CAP, mentre que els residents de la part alta poden arribar amb més comoditat a l’escola Joan Montllor, a la llar d’infants i a la plaça de Karl Marx.
L’accés a l’ascensor es troba al carrer del Besòs i al final de la passarel·la que comença a la confluència del carrer de Camarasa amb la ronda d’Oliana, a prop de la plaça de Montcortès. Es tracta, per tant, d’un equipament important per a la mobilitat quotidiana del veïnat, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats per salvar el desnivell entre les dues parts de Torre-romeu.